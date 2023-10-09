sembollerle iletişim kurmaya olanak tanıyan Microsoft SwiftKey Symbols, konuşmakta zorluk çeken bireyler için yararlı bir uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft SwiftKey Symbols, sembollerle iletişim kurabildiğiniz bir Android uygulamadır. Akıllı telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirerek, kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz. Aslında bu uygulama, konuşmakta güçlük çeken insanlar veya hiç konuşamayanlar için büyük ölçüde yararlı olduğunu söyleyebiliriz.

Microsoft SwiftKey Symbols'de, ayrı olarak sembolleri yönetebildiğiniz bir kısım bulunuyor. Bu yönetici modunda sembollerinizi hazırlayıp, kullanmak üzere koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

Öncelikle, eklediğiniz sembolleri o anki ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; eğer acıktıysanız, "acıktım" sembolünü kullanarak yanınızdakinden yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca, uygulama kullandığınız her sembol için sesli mesaj okur ve işinizi bu sayede daha kolay halledebilirsiniz.

Microsoft SwiftKey Symbols İndir

Kendi sembollerinizi oluşturun ve özel fotoğrafları koleksiyonunuza ekleyin. Siz de Microsoft SwiftKey Symbols indirerek, sembollerle iletişim kurabilirsiniz. Sembollerle cümlelerinizi kurun ve yüksek teknoloji sayesinde sonraki mesajınızı uygulamaya tahmin ettirin.

Microsoft SwiftKey Symbols Özellikleri