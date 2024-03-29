İnsanlığın ilk anlarından uzay çağına kadar konu alan Millennia, harika bir stratejik deneyim sunuyor.

Berkcan Aktürk - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

C Prompt Games tarafından geliştirilip Paradox Interactivite tarafından yayınlanan Millennia, sıra tabanlı savaşları içerisinde barındıran bir strateji oyunudur. İnsalığın başlangıcından itibaren konu alan bu strateji oyununda, tarihin her noktasına tanıklık edin ve seyrini değiştirin.

Yaptığınız hamlelerle hikayeyi oluştururken doğru bir medeniyet kurmalısınız. Medeniyetinizin ilk adımını atarken halkınıza önderlik edin ve koloninizdeki zorluklarla yüzleşin.

Millennia, oyuncuları taş devrinden uzay çağına kadar götürüyor. Her bir çağ içerisinde doğru kararlar vermeli ve kurduğunuz medeniyeti gitgide geliştirmelisiniz. Kargaşa, düzensizlik, virüsler ve daha birçok olayın üstesinden gelerek, halkınızı dünya üzerinde kalıcı halde kılın.

Millennia İndir

Aslında tam olarak strateji oyunlarındaki unsurları bünyesinde oyunculara sunmaktadır. İnşa etme, yönetme, ekonomik sistem, çağlar arası değişim ve daha birçok özellikle birlikte medeniyetinizi geliştirdiğiniz derin bir stratejik deneyim yaşatıyor.

Strateji severler için mükemmel bir deneyim yaşatan Millennia'yı indirin ve çağlar arasındaki değişimi deneyimleyin.

Millennia Sistem Gereksinimleri