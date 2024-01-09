Milyoner 2024 APK'da, çeşitli zorluk derecesindeki soruları çözün ve çevrimiçi sıralamada yükselmeye çalışın.

Berkcan Aktürk - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

İçersinde 15 binden fazla soru bulunan Milyoner 2024 APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bilgi yarışmaları arasında yer alıyor. Hem yeni bilgiler öğrenmek hem de oyundaki tüm soruları geçip büyük ödüle ulaşmak istiyorsanız, istediğiniz her yerden Milyoner 2024: Beyin Mantığı oynayabilirsiniz. Yüzlerce farklı alandan sorularla karşılaşabilirsiniz. Genel kültür, müzik, edebiyat, ekonomi, tarih ve spor gibi ana başlıkların sorularıyla çokça karşılaşacaksınız.

Ayrıca çevrimiçi olarak sıralamaya katılabilir ve tüm oyuncular arasından en iyi olabilirsiniz. Mükemmel reyting sistemi ile birlikte, haftalık, aylık ve yıllık olarak sıralama tablosunu görüntüleyerek arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz.

Milyoner 2024 APK İndir

Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve bilgi yarışması denilince akla ilk gelen Milyoner 2024 APK'yı indirerek, siz de diğer oyunculara karşı sıralamada mücadele verebilir veya çeşitli oyun modlarını deneyimleyerek sadece zeka soruları çözebilirsiniz. Günlük hayatınızdaki boş zamanları keyifli hale getirin, genel kültürünüzü artırın ve zorlu sorulara cevap arayın.

Ayrıca, kolay oynanışı sayesinde her yaş kategorisindeki kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilir. Binlerce soruyu çözün, sıralamada yükselin ve oyunda milyoner olun.

Milyoner 2024: Beyin Mantığı Öne Çıkan Uygulama Özellikleri