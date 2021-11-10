Mini Block Craft APK Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz Minecraft benzeri sandbox oyunu.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mini Block Craft APK Android oyun, Minecraft’a benzerliğiyle dikkat çeken oldukça popüler bir yapım.

Yalnızca Google Play’de 50 milyon indirmeyi geçen bloklarla dolu sandbox oyunu, yaratıcılık ve hayatta kalma odaklı oynanış sunuyor. Minecraft benzeri oyunlar arayışındaysanız, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen Mini Block Craft değerlendirmeniz gereken alternatiflerden biri. Mini Block Craft APK veya Google Play üzerinden yüklenebilir.

Mini Block Craft APK İndir

Bu piksel tarzı sanal alan açık dünya blok oyununda ne isterseniz yaratabilirsiniz. Blokları yapı materyallerine dönüştürün ve hayalinizdeki evi yaratın veya haritayı keşfedin ve tehlikeli canavarlar ve zombilerle savaşın. Muhteşem bir yaşam dünyası yaratın, inşa edin ve keşfedin. Bulunduğunuz yeri geliştirmek için bölgeler keşfedin, kaynakları biriktirin ve kullanın.

Mini Block Craft Android oyunu en iyi simülatörlerden biridir, Mojang’ın resmi oyunlarından değildir. Bu Android oyunu Minecraft Pocket Edition ile ilişkili veya bağlantılı değildir. Minecraft, Mojang’ın ticari markasıdır ve bu oyunun geliştiricisi veya lisans verenleri tarafından onaylanmamıştır veya bağlantılı değildir. Mobil cihazınızda ücretsiz Minecraft oynamak için aşağıdaki bağlantıya dokunabilirsiniz: