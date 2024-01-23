Monopoly GO!
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 221 MB
- Üretici Scopely
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MONOPOLY GO!, akıllı telefonlarınızda arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir masa oyunudur.
Masa oyunlarında çok vakit geçirmemiş kişilerin bile bildiği Monopoly, Android versiyonu olan MONOPOLY GO! ile karşımıza çıkıyor. Scopely tarafından geliştirilen bu oyun, seçtiğiniz şehirde mülk alıp yönetebildiğiniz bir masa oyunudur. Amacınız servetinizi arttırmak ve en ünlü şehirlere sahip olmak olacaktır.
Oyuna başlarken zar atmalı ve hangi sayı geldiyse oraya gitmelisiniz. Üzerinde bulunduğunuz şehirden isterseniz bir mülk alabilir, isterseniz de diğer şeylere yatırım yapabilirsiniz. Genellikle Monopoly hayranlarının çok seveceği bu oyunu, arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve mücadele edebilirsiniz.
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Monopoly'de sağlam bir strateji bilgisi çok önemlidir. Oyunu birçok bina alarak oynayabilir veya az binaya sahip olarak onları geliştirebilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın ki; tüm oyuncular zar atıyor ve kime ne geleceği belli değil. Eğer kötü bir zar atarsanız, tam tersine borçlanabilir ve bu durumu düzeltmeniz hiç kolay olmayabilir. Oyun aslında, "bina inşa et ve mülkleri koru" yapısına sahiptir.
Akıllı telefonlarınızda masa oyunu heyecanı yaşamak istiyorsanız, siz de MONOPOLY GO! indirin ve arkadaşlarınızla çekişmeli bir masa oyunu mücadelesine dalın.
MONOPOLY GO! Özellikleri
- Klasik Monopoly oyununun keyfini çıkarın.
- Arkadaşlarınızla çevrimiçi bir şekilde oynayın.
- Kendinize özel masa tasarımlarını seçin.
- Turnuvalara katılın ve ödülleri kapın.
- Muhteşem grafikleri ve animasyonları deneyimleyin.
- Ücretsiz bir şekilde oynayın.