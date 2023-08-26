Bir sokak dövüşçüsü rolünü üstlendiğimiz Mortal Street Fighter'da, hiç yenilgi almadan oyunun son safhasına ulaşmaya çalışıyoruz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir sokak dövüşçüsü rolüne büründüğümüz Mortal Street Fighter'da, yolda karşımıza çıkan düşmanları at etmeye çalışıyoruz. Çoğunlukla yumruk atarak saldırığımız düşmanlarımıza, ileriki safhalarda karşımıza çıkan özel silahlarla da saldırabiliyoruz.

Aslında oyunun amacı çok basit. Sadece tek oyunculu modu olan bu oyunda, karşmıza gelen düşmanlarla savaş veriyoruz. Oyunun son kısmına gelene kadar bu böyle devam ediyor. Eğer herhangi bir yenilgi alırsanız, maalesef ki her şeye baştan başlıyorsunuz.

Mortal Street Fighter İndir

Düz bir sokak üzerinde yürürken, varil ve sandık gibi yerlerin arkasına saklanmış silahlar göreceksiniz. Yeterince doğal bir dövüşün üzerine, az da olsa heyecan katabilirsiniz.

Basit mekaniklere ve çok da iyi olmayan grafiklere sahip bu oyun, boş zamanlarınızda stresinizi alacak bir oyun olmuşa benziyor. Basit yapısı ile birlikte Mortal Street Fighter indirerek, sokaktaki başıboş düşmanlarla savaşabilirsiniz.

Mortal Street Fighter Sistem Gereksinimleri