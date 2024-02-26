Fantastik parkurları ve mekanizmaları içerisinde barındıran yarış oyunu Moto X3M Bike Race Game APK, web tarafındaki beğenilerden sonra mobil oyuncularla buluştu.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çoğu oyuncunun web tarafında oynadığı Moto X3M Bike Race Game APK, Android cihazlardaki yerini almış durumda. Yüzlerce zorlu seviye, akılalmaz engeller ve keyifli motor dinamikleriyle birlikte oyunculara keyifli anlar yaşatıyor. Harika yarışları çevrimdışı bir şekilde deneyimleyebilir ve zamana meydan okuyabilirsiniz.

Oyundaki her seviyede en hızlı sreyi yapmanız ve yoldaki engellere takılmamanız gerekiyor. 170'ten fazla birbirinden zorlu seviyeyi içerisinde barındıran Moto X3M, oyunculara her seviyede farklı bir haz aldırıyor. İlginç bulmacalarla fantastik mekanizmaları motorunuzun hızıyla birleştirerek, ortaya aksiyon dolu anlar çıkarıyor.

Moto X3M Bike Race Game APK İndir

Moto X3M Bike Race Game, kontrol açısından oldukça basit bir kombinasyonla karşımıza çıkıyor. Dört adet kontrol tuşunu kullanarak, motorunuzu ileri, geri, yukarı ve aşağı yöne doğru hareket ettirebilirsiniz. İleri ve geri yönlendirmek her ne kadar basit olsa da, motorunuzun ön ve arka lastiklerini nasıl kaldıracağınız çok önemlidir. Bazı parkurlarda ön lastiğin kaldırılması gerekirken, bazılarında ise arka lastiği düzeltmeniz gerekecek.

Bir seviyeyi ne kadar hızlı tamamlarsanız o kadar fazla puan alacağınızı unutmayın. Motosikletinizle hızla yol alırken, yokuşlarda çeşitli akrobatik hareketler de yapabilirsiniz. Havadaki her 360 derecelik döngünüz, gidiş sürenizi yarım saniye daha aşağı çektiği için takla atmanız süre açısından tavsiye edilir.

Moto X3M'de sadece tek bir motorla değil, 20'den fazla kilidi açılabilir araçla da oynayabilirsiniz. Bunların arasında motosikletleri, bisikletler ve çeşitli araçlar bulunuyor. Evet, zorlu parkurları aşmak ve seviyeleri tamamlamak istiyorsanız, siz de Moto X3M Bike Race Game APK indirebilirsiniz.

Moto X3M Bike Race Game Mobil Oyunu Öne Çıkan Özellikleri