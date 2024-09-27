Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Motor Tour APK, 40'tan fazla motosikleti içerisinde barındıran bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Motor Tour APK, hız tutkunları için mükemmel bir seçenek olan motosiklet yarış oyunudur. Android cihazlarınızda bu simülasyon tabanlı yarış oyununu gerçek motor sürüyormuş gibi oynayacaksınız. Otoyol üzerinde gerçekçi sürüş fizikleriyle sürüş yaşayın, 40'tan fazla benzersiz motosikleti özelleştirin ve çok oyunculu modda diğer oyuncularla yarışın.

Motor tutkunları için tasarlanan Motor Tour APK'da, basit kontrolleri deneyimleyeceksiniz. Her ne kadar kontrol açısından basitleştirilmiş bir yapıda olsa da, aslında baktığımız zaman fizik açısından gerçekçi geri dönüşe sahiptir.

Farklı haritalarda ve hava koşullarında eşsiz motosikletlerinizi sürebilirsiniz. Farklı motosikletler arasından seçim yapabilir ve onları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Motor Tour APK İndir

Oyun içerisinde farklı hareketler yaparak para kazanabilirsiniz. Bunlara örnek verecek olursak; sollama, karşı yönlerde sürme ve çeşitli trafiği tehlikeye sokacak hareketler diyebiliriz.

Daha fazla puan ve ödül için ustalıkla hareketler yapabilir ve yeni motosikletlerin sahibi olabilirsiniz. Rakiplerinizi geçmek için sadece motosikletin değil, aynı zamanda nitronun gücünü de kullanın.

Siz de Motor Tour APK indirin, gerçekçi motosikletlerle birlikte zafer için mücadele edin!