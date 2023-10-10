Tam anlamıyla bir formula patronu olduğunuz Motorsport Manager 4 APK'da, kendi takımınızı oluşturun ve yarışlarda en iyi performansı verin.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayallerinizdeki formula takımını kurmanıza olanak tanıyan Motorsport Manager 4 APK'da, takımınızı yönetin ve yarışlarda üst sıraları hedefleyin. Takımınızı tamamen baştan kuracaksınız. Bu yüzden, hem dikkatli olmalısınız, hem de personelinizi ve yarışçılarınızı iyi seçmelisiniz. Oyunda başarılı olmak istiyorsanız, pist içinde ve pist dışında en iyi performansı veriyor durumda olmalısınız.

Yarışlar için doğru strateji çok önemlidir. Örnek verecek olursak; pit stopu ne zaman ve ne kadar sürede yapacağınız stratejinizdeki en büyük etkenlerdendir. Aksiyon dolu yarışlarda daha sakin kalmalı ve kazalara hazırlıklı olmalısınız.

Tüm bunların yanı sıra, elinizde olmayan etkenler de Motorsport Manager 4 içerisinde çokça mevcuttur. Sürekli değişen hava koşullarına, pist kötülügüne ve elinizde olmayan birçok zorluğa önceden hazırlıklı olmalısınız.

Motorsport Manager 4 APK İndir

Takımınıza yeni garaj ve yönetim merkezi satın alarak işlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Hasar almış araçlarınızı tamir etmek veya araçlarınızı daha performanslı hale getirmek için, garaj kapasitenizi her daim yüksekte tutun. Tabii tüm bunlar için, oyun içi paralara sahip olmanız gerekiyor. Kazandığınız yarışlardan para kazanın ve takımınız için harcama yapın.

Tam anlamıyla bir formula patronu olduğunuz Motorsport Manager 4 APK indirerek, aksiyon dolu yarışlarda takımınızı yönetebilirsiniz. Yarışçılarınızı en iyi şekilde seçin ve onları hep formda tutun.

Motorsport Manager 4 APK Özellikleri