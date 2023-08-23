Motorsport Rivals: Team Game, sürüş becerilerinizi es geçerek, strateji mantığınızı göstermeyi hedefliyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarında formula keyfi yaşayacağınız Motorsport Rivals: Team Game, oyunculara sürüş imkanı tanımasa da, strateji açısından isteneni veriyor diyebiliriz. Dünyanın dört bir yanındaki yarışçılarla mücadele edeceğiniz Motorsport Rivals'da, arkadaşlarınızla bağlantı kurun ve birbirinizi destekleyin.

Sürüş anlamında bir şey bulunmayan bu yarış oyununda, dün bir pistte giden araçları önünüze gelen kartlarla birlikte kontrol ediyorsunuz. Bu kartlarda hızlanma, savunma, geçiş yapma gibi birçok seçenek bulunuyor. Kartların üçü de aynı olursa hızlanabiliyorsunuz veya korumanızı yapabiliyorsunuz.

Geçiş kartına sahip olduğunuz zaman, sağ, sol ve orta şeritlerden geçiş yapma şansına sahip oluyorsunuz. Bu şeritlerden boş olanını tahmin etmelisiniz. Çünkü; aynı zamanda rakibiniz de savunma için bir şerit seçiyor ve sizin boş olan şeridi seçmeniz gerekmektedir.

Motorsport Rivals: Team Game İndir

İçerisinde çeşitli kısa oyunlar bulunduran Motorsport Rivals: Team Game, hayalinizdeki formula takımınızı kurmanıza da olanak tanıyor. Tamamen ücretsiz olan Motorsport Rivals: Team Game'i indirin ve sezonu şampiyon olarak tamamlayın. Rakiplerinize saldırmak için kartlarınızı kullanın ve taktik becerilerinizi geliştirin. Her yarışta kartların özelliklerini ve stratejisini daha iyi anlayacaksınız.

Motorsport Rivals: Team Game Özellikleri