Mouse Recorder, Windows bilgisayarlar için fare hareketlerini kaydetme programıdır.

Can Çevrim - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mouse Recorder, çeşitli görevleri otomatikleştirmek için makrolar kaydetmenize ve daha sonra çalıştırmanıza izin veren gelişmiş bir mouse kaydedicidir.

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Fare Kaydedici, tüm fare hareketlerinizi kaydedebilen ve bunları kullanıcı tanımlı ayarlara göre doğru şekilde tekrarlayabilen ufak boyutlu bir Windows programıdır. Program, çok sayıda seçeneğe sahip iyi düzenlenmiş bir kullanıcı arayüzü ile gelir. Bir oturumu kaydetmek istediğinizde arayüzdeki butona veya klavye kısayoluna basmanız yeterlidir. Fare hareketlerini gerçekleştirdikten sonra kaydı benzer şekilde kapatabilirsiniz. Kaydedilen eylemi yalnızca bir veya birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Bir dizi başka yapılandırma seçeneği de var. Örneğin; programa eylemi bir seferde birkaç dakika boyunca tekrarlatabilirsiniz.

Fare hareketlerini kaydetme programı, işlem bittiğinde bilgisayarı otomatik olarak kapatır. İki tekrar arasındaki gecikme süreci ayarlayabilir veya hız ayarlarını tekrarlama ayarı yapabilirsiniz. Programla birden fazla eylemi kaydedebilirsiniz, sonrasında listeden seçebilirsiniz.

Program, fare tıklama aracı ile birlikte gelir. Mouse Clicker, programın ana amacına benzer şekilde eylemleri kaydeder. Araç, sol, sağ veya orta fare tuşuna basılmak üzere özelleştirilebilir. Ayrıca tek tık, çift tık şeklinde atanabilir.

Mouse Recorder, bilgisayarda tekrarlayan eylemler gerçekleştirmeniz gerektiğinde kullanışlı olabilecek güzel bir programdır.