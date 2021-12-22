Movie Star Planet APK, çocukların güvenli bir şekilde oynayacağı Android oyunu. Çocuklar için sosyal ağ ve oyun MovieStarPlanet'te eğlence bitmiyor.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Movie Star Planet APK, 8 - 12 yaş arası çocuklar, gençler için sosyal oyun. Oyuncuların yıldız olma hayallerinin canlandığı yer olan MovieStarPlanet’te oyuncular kendi film yıldızlarını yaratıyor, arkadaşlarını buluyor, sohbet ediyor, oyunlar oynuyor, film yapıyor, kıyafetler tasarlıyor, çılgınca alışveriş yapıyor.

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Erkekler ve kızlar yıldız mı olmak istiyorsunuz? Yıldızlarla dolu gezegene hoş geldiniz. Bugün bir film yıldızı yaratın ve harika filmler, sanat kitapları, fotoğraflar yapın, giysiler tasarlayın ve arkadaşlarınız ve hayranlarınızla paylaşın. Bir gecede ünlü olabilirsiniz. En iyi moda tasarımcısı olun ve kendi kıyafetlerinizi tasarlayın, giydirme oyunları oynayın. Şöhret kazanmak, ödülleri almak ve yıldızlığa yükselmek için tüm zamanların en muhteşem sanatını yapın.

MovieStarPlanet APK Android oyununda sizi bekleyen bir sürü eğlence var. Güvenli, aile odaklı, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oynayabileceği bir mobil oyun. İşte Movie Start Planet’te yapabileceğiniz eğlenceli ve harika şeyler: