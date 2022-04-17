MP3 Rocket ile Youtube videolarını mp3 veya video olarak kaydedebilir, televizyon izleyebilir, radyo dinleyebilir, oyun oynayabilir ve insanlarla sohbet edebilirsiniz.

Can Çevrim - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MP3 Rocket programı her türden medya formatına kolaylıkla ulaşmanıza olanak sağlayan kullanımı basit ve ücretsiz bir program. Programda öne çıkan 6 tane başlık bulunmakta. Bunlar; music (müzik), video, watch tv (televizyon izle), radio (radyo), games (oyunlar), chat (mesajlaşma). Mp3 formatında müzikleri kaydetme şansı veren uygulama ücretsiz olarak indirilmeye devam ediliyor.

MP3 Rocket Free Version Özellikleri

Her başlığın kendine özgü farklı işlevleri bulunmakta, biraz bunlardan bahsedelim.

Music: Music menüsü altındaki arama menüsü sayesinde istediğimizi müzik videolarını Youtube'da arayabilir ve anlık olarak istediğimiz kalitede bilgisayarımıza MP3 formatında kaydedebiliriz.

Video: Video menüsü altında yine müzik menüsü altında olduğu gibi istediğimiz videoları Youtube üzerinden arayarak bulabilir, programın bize indirmemiz için izin verdiği 7 formattan birini seçerek ve istersek bunun dışında da farklı video ayarlarını kullanarak videoyu bilgisayarımıza indirebiliriz.

Watch TV: Bu menü altında ister kategoriye göre istersekte ülkelere göre ayrılan televizyon kanallarını izlememiz mümkün. Gayet geniş bir televizyon kanalı arşivi bulunmakta.

Radio: Radio menüsü altında yine ister türe göre istersekte ülkeye göre ayrılan radyo kanallarını dinleyebiliriz.

Games: Bu menü altında çeşitli oyunlara ulaşabilir ve istediğimiz oyunları keyifle oynayabiliriz.

Chat: Son olarak chat menüsü altında programın kendi mesajlaşma sistemine girerek programı kullanan diğer insanlarla sohbet etme şansına sahibiz.

Genel olarak baktığımızda bu kadar çok işlevi bir arada yapabilen bir program olan Rocket MP3 her bilgisayar kullanıcısının bilgisayarında bulunmalı diye düşünüyorum.

MP3 Rocket Free Version İndir

İngilizce dil seçeneği ile kullanılabilen MP3 Rocket Free Version günümüzde sadece Windows platformunda yer alıyor. Ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüzde kullanılmaya devam edilen başarılı uygulama, basit ve sade yapısı ile kullanıcıları tatmin etmeye devam ediyor. Yıllardır aldığı güncellemeler ile daha işlevsel bir hale gelen uygulamada ile radyo kanalları dinleyebilir, kayıtlar alabilir ve MP3 olarak kaydedebilirsiniz. Diğer kullanıcılar ile sohbet etme imkanıda veren uygulama kullanışlı yapısı ile kullanıcıları tatmin etmeyi başardı. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.