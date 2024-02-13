Fizik tabanlı bir bulmaca oyunu olan Mr Bullet APK'da, mermilerinizi sektirerek düşmanlarınızı öldürün ve seviyeleri geçin.

Berkcan Aktürk - 56 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mr Bullet APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir fizik bulmacasıdır. Bu eşsiz bulmaca oyununda beyninizi kullanmalı ve karşınıza çıkan düşmanları alt etmelisiniz. Seviyeler gitgide zorlaşan bir yapıya sahip olduğu için önünüzdeki seviyelerde yepyeni özelliklerle karşılaşacaksınız.

Seviyelerdeki düşmanları yok etmek için silahınızı kullanarak duvarlardan sektirmelisiniz. Seken veya dümdüz giden mermileri kullanarak düşmanlarınızı öldürün ve yeni seviyelere adım atın. Seviyelerin gitgide zorlaştığından bahsetmiştik. İlerleyen seviyelerde zincirleme reaksiyonlar oluşturmanız gerekecek. Nesneleri düşürecek, bombaları patlatacak ve çeşitli kombolar oluşturacaksınız.

Mr Bullet APK İndir

Mr Bullet'ı sadece çevrimdışı oynamakla kalmayıp, çok oyunculu senaryolara da adım atabilirsiniz. Gerçek oyunculara karşı mücadele verdiğiniz bu modda, yine aynı şekilde silahınızı kullanarak merminin casus düşmana ulaşmasını sağlıyorsunuz. Sürekli olarak yeni silahlar, seviyeler ve karakter görünümleri gelen MR Bullet APK'yı indirerek siz de casus nişancı olarak görevinize başlayabilirsiniz.

Oyundaki seviyeler he ne kadar gitgide zorlaşsa da, bir iki tekrarınızdan sonra alışıyorsunuz diyebiliriz. Yapacağınız seviyelerin ilk tekrarında başarısız bile olsanız, ikinci tekrarda kolayca geçebilirsiniz.

Mr Bullet - Spy Puzzles Özellikleri