NBA serisinin yeni oyunu olan NBA 2K23 nihayet Steam'de göründü. Oyun lansman için geri sayıma başladı.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her yıl birbirinden farklı sürümler ile basketbol severlerin karşısına çıkan NBA 2K serisi, nihayet yeni sürümünü duyurdu. Hem konsol hem bilgisayar platformunda lansmana çıkması beklenen ve Steam üzerinde sergilenen NBA 2K23 artık çıkış için geri sayıma başladı. Normalde Temmuz 2022'de yayınlanması beklenen ve ertelenen oyun, tam olarak ne zaman oyuncular ile buluşacak bilinmiyor. Serinin en iyi grafiklerine ve en geniş içeriklerine sahip olacak olan oyunda tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu pek çok farklı mod olacak. Ortak bölümüş ekranda da oynamaya imkan tanıyacak olan NBA 2K23 oyunculara günümüzdeki en gerçekçi basketbol dünyasını sunacak. Taraftar tezahüratları, heyecan dolu maçlar ve rekabetçi yapı oyunun öne çıkan özellikleri arasında yer alacak.

NBA 2K23 Özellikleri

9 farklı dil desteği,

İngilizce seslendirmeler,

Ortak bölünmüş ekranda oynama,

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu oyun modları,

Harika ödüller,

Farklı sahalar,

Muhteşem manzaralar,

Sürükleyici bir simülasyon dünyası,

Bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermeyen NBA 2K23, 9 farklı dil desteği ile oynanabilecek. Ancak oyun sadece İngilizce seslendirmelere sahip olacak. Yani oyuncular maç anlatımını ve taraftar tezahüratlarını İngilizce olarak duyabilecekler. MyCareer modu ile oyunculara gerçek bir basketbolcu olma deneyimi sunacak olan oyun, çeşitli ödüller ile de oyuncuların yüzünü güldürecek. Serinin yeni oyununda oyunculara yeni başarımlar da sunulacak. Oyuncular yapım içerisinde karakterlerini geliştirdikçe bu başarımların kilidini açacak ve muhteşem ödüller kazanabilecekler.

Steam üzerinde sergilenmeye devam edilen NBA 2K23, muhtemelen her yıl olduğu gibi yine konsol ve bilgisayar platformunda yayınlanacak. Çapraz platform desteğine sahip olmayacak olan oyun bu yönü ile oyuncuları üzecek.

NBA 2K23 İndir

Steam sayfasında 8 Temmuz 2022'de lansmana çıkacağı ifade edilen NBA 2K23, ne yazık ki belirtilen tarihte raflardaki yerini almadı. Oyunun yayıncısı 2K, Steam sayfası üzerinde herhangi bir güncelleme yayınlamazken oyunun ne zamana ertelendiği de şuan için merak konusu oldu.

NBA 2K23 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB/ ATI® Radeon™ HD 7770 1 GB or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Directx 9.0x

NBA 2K23 Önerilen Sistem Gereksinimleri