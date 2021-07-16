Nemezis: Mysterious Journey III, iki turistin kendilerini gizemli olayların içinde bulduğu bulmaca macera oyunu.

Erkan Calp - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nemezis: Mysterious Journey III, iki turist Bogard ve Amia’nın kendilerini bir dizi gizemli olayda bulduğu bulmaca macera oyunu. İlgi çekici bulmacaları çözün ve sonuna kadar yerinizde duramayacağınız bir hikayeye ortaya çıkarın.

Nemezis: Mysterious Journey III İndir

Seyahat edin ve keşfedin: Göz kamaştırıcı güzellikte, egzotik, çok katmanlı ve gizemli bir ekosistem; Gezegen Regilus. Sömürge birliklerinin ve özel kaşiflerin bu gezegen için savaşması boşuna değil. Sonunda Regilus’ta bulunan doğal yataklar ve mineraller vahası savaşmayacak değmeyecek kadar küçük görüldü ve daha fazla düşmanlık olmadan çeşitli ışınlanma seyahat acenteleri burayı benzersiz bir turistik merkeze dönüştürdü.

Uzayda kaybolun: Nemezis: Gizemli Yolculuk III, iki turist Bogard ve Amia’nın kendilerini bir dizi gizemli olayda bulduğu sayısız zeka oyunu içeren bir bulmaca macera oyunudur. Kahramanlar ayrılır ve birbirilerini bulmak için davranışları her geçen süre daha da acayipleşen bir rehbere güvenmek zorunda kalırlar.

Arkadaşınızı bulun: Regilus’taki maceralarınız sırasında kahramanlar her biri tamamen yeni bir sanatsal deneyim olan yedi farklı yeri ziyaret edecek. Bogard ve Amia birbirilerine bulmak için çeşitli karmaşıklık seviyelerine sahip birçok ilgi çekici bulmayı çözmek zorunda. Nemezis: Gizemli Yolculuk III, çok oyuncu dostu bir oyun. Bu tür oyunlardaki deneyiminize uygun bir bulmaca zorluğu seçin. Birçok durumda önerileri çok önemli olan bir dijital rehber de sizi bekliyor. Ama güvenebileceğinizden emin misiniz?

Oyunun yaratıcısı ve bulmaca tasarımcısı AD 2044, ReAH ve Schizm serisi gibi eleştirel beğeni toplayan macera oyunlarının yaratıcısı efsanavi Roland Pantola’dır.