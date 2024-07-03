NETWING APK, derslerinizi ve okul işlemlerinizi en şeffaf şekilde yönetmenize olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Okul işlemlerini rahatlıkla halledebileceğiniz NETWING APK, öğrenciler, öğretmenler ve hatta veliler tarafından oldukça sevilen bir eğitim uygulamasıdır. Özel sınıflarınızla ilgili ders programlarına, ders notlarına ve testlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Basit arayüzü ve kullanışlı özellikleriyle birlikte okulunuzla ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamayı destekleyen bir ücretlendirme sistemi bulunuyor ve eğer okulunuzla bağlantılıysa ücretlerinizi online bir şekilde ödeyebiliyorsunuz.

Sadece ders programı, test ve çeşitli öğrenimler değil aynı zamanda ücret ödeme konusunda da kolaylık sağlıyor. Ayrıca öğrencilerin ilerlemelerini ve çalışma durumunu kontrol edebilmesi ebeveynlere de basit bir çözüm sunuyor.

NETWING Computer Institute APK, arayüzündeki çeşitli sekmeleri en anlaşılır şekilde kullanıcılara sunuyor. Test ve video bölümünden gönderilen dökümanlara bakabilir ve çalışamlarınızı yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra ders programınızı kapsamlı bir şekilde kontrol edebilir, gün gün ayırabilir ve ders saatlerinizi öğrenebilirsiniz.

NETWING Computer Institute APK İndir

NETWING'de, grubunuzla veya sadece öğretim görevlinizle mesajlaşabilirsiniz. Bu sayede aklınıza takılan soruları sorabilir ve sürekli iletişim halinde kalabilirsiniz.

Evet, her türlü olanağı kullanıcılara sunan NETWING APK'yı indirerek, siz de dersleriniz hakkında bilgi edinebilir ve okul işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.