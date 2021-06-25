New World, açık dünya devasa çok oyunculu (MMO) PC oyunu.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

New World, Amazon Games tarafından geliştirilen devasa çok oyunculu rol yapma oyunu. Oyuncular, 1600’lerin ortalarında Atlantik Okyanusu’ndaki sömürge Amerika’dan sonra modellenen kurgusal toprakları kolonileştiriyorlar. New World, Steam’de!

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Doğaüstü bir adada gemi kazası geçiren bir maceracı olarak kendinize yeni bir kader yaratabileceğiniz tehlike ve fırsatlarla dolu heyecan verici açık dünya MMO’sunu keşfedin. Adanın vahşi doğası ve harabeleri arasında savaşmak, yiyecek aramak ve demir atmak için sonsuz fırsatlar sizi bekliyor. Sınıfsız, gerçek zamanlı savaş sisteminde doğaüstü güçleri yönlendirin veya ölümcül silahlar kullanın ve tek başınıza, küçük bir takımla veya büyük ordular halinde PvE ve PvP savaşları yapın. Seçim size kalmış.

Kaderinizi Okuyun - Aeternum, binlerce yıldır fantastik efsanelerin kaynağı oldu ve şimdi onu buldunuz. Gemi enkazı, destek veya ittifaklar olmadan doğaüstü gücün tüm kuralları değiştirdiği tehlikeli bir dünyada yolunuzu bulmanız gerekecek.

Büyüyle Şekillenen Topraklar - Aeternum’un gizemleri, tarihi kadar derin ve karanlık. Dünyayı keşfedin ve adanın gizli gerçeğini ve binlerce yıllık tuhaf sakinlerini ortaya çıkarın. Aeternum’a göz atarken her fırsatta güzellikleri, tehlikeleri ve fırsatları keşfedeceksiniz. Adanın hediyesinden yararlanmak için tüm becerilerinizi kullanmanız ve onun dehşetinden kurtulmanız gerekecek.

Kılıçlar, Silahlar ve Büyücü - Kendinizi acımasız yakın dövüş silahları, menzilli topçular veya doğaüstü güçlerle donatın ve Yeni Dünyanın sınıfsız, gerçek zamanlı aksiyon savaş sistemine geçin. İlerledikçe oyun deneyiminizin nasıl olmasını istediğinizi (savaşın ön saflarında koruyucu bir kalkan görevi mi göreceksiniz?) belirleyebileceksiniz. İttifaklarınızı güvenli mesafeden desteklemek için büyüler yapacak mısınız? Sadece siz karar verirsiniz.

Birlikte Daha Güçlü - Yeni Dünyanın sosyal özelliklerinin özünde üç grup, organizasyon var; benzer düşünenler, kendi amaçları olan ve adanın geleceği için planları olan oyuncu olmayan karakterler. Bu gruplardan birinin bir üyesi olarak savaşacak ve bölgenizi alacak, savunacak ve geliştireceksiniz.

New World Sistem Gereksinimleri

MMO sandbox oyunu New World’ü oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar New World PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD işlemci 4 çekirdekli @3GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / AMD Radeon R9 280 veya daha iyi

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri