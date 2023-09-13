Ni no Kuni 2 indirin ve açık dünyayı keşfederek epik bir maceraya çıkın.

Kemal Tavus - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Level-5 tarafından geliştirilen ve BANDAI NAMCO Entertainment tarafından 2018 yılında yayınlanan Ni no Kuni 2, açık dünyaya sahip bir JRPG’dir. Eski animeleri andıran bir görselliğe sahip olan Ni no Kuni 2’de sizleri benzersiz bir macera ve anlatı bekliyor.

Oyunun hikayesi son derece ilgi çekicidir. Evan adında genç bir hükümdar darbe ile tahtından indirilir. Heartlands adlı krallığı yeniden inşa etmek ve adaleti sağlamak isteyen Evan arkadaşı Roland ile birlik olur. Krallığını geri almak ve dünyayı tehdit eden amansız güçlere karşı koymak için bir yolculuğa çıkan hükümdarın maceralarına tanıklık ediyoruz.

Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom İndir

Siz de hemen şimdi Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom indirin ve yeni bir krallık kurmak için mücadeleye ortak olun.

Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit

: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300

: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260x (VRAM 2 GB ya da daha iyisi / VRAM 2 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260x (VRAM 2 GB ya da daha iyisi / VRAM 2 GB) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

: 40 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX 11

: DirectX 11 İlave Notlar: 1280x720 30fps civarı için oluşturulan gereksinimlerdir.