Night of the Slayers
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Vice Mask
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Night of the Slayers, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir birinci şahıs korku oyunudur.
Karanlık ve tehlikeli bir dünyada geçen bir aksiyon RPG oyunu Night of the Slayers, oyuncuları kendine çeken derin bir hikayeye ve taktiksel dövüş mekaniklerine sahiptir. Hayatta kalmak için çeşitli stratejiler geliştirmek zorunda olduğunuz bir ortamda maceraya atılın ve arkadaşlarınızla korku deneyimi yaşayın.
Karanlık ve fantastik bir dünyada geçen Night of the Slayers, çeşitli yaratıkların ve tehlikelerin bulunduğu bir ortam sunuyor. Oyuncular, karakterlerini bu zorlu dünyada yönlendirirken, savaş yeteneklerini geliştirir, ekipmanlarını iyileştirir ve yeni güçler kazanırlar.
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Night of the Slayers, dinamik bir savaş sistemine sahiptir. stratejik düşünme ve hızlı tepki verme yeteneklerini kullanarak düşmanlarınıza karşı üstünlük sağlamak zorundasınız. Karakter ilerlemesi ve ekipman yönetimiyle de ön plana çıkan oyun, hayatta kalma temasını iyi işlemişe benziyor.
Görsel açısından detaylı ve atmosferik bir yapıyı oyunculara sunmaktadır. Karanlık manzaralar, oyunun atmosferini güçlendirir ve oyuncuları düşmanlarla dolu bu tehlikeli dünyaya daha da dalmaya teşvik eder.
Siz de Night of the Slayers indirin ve arkadaşlarınızla birlikte co-op korku deneyimi yaşayın.
Night of the Slayers Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
- İşlemci: Intel i5 or new-gen i3 / AMD equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Gtx1050Tİ
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan