Nitro PDF Pro, bilgisayarınız üzerinden PDF dosyalarını açmanıza ve Word gibi başka formatlara dosya dönüştürmenüze yarayan bir programdır.

Ramazan Tugay Kahraman - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar platformundaki yaptığımız işlemler her geçen gün artmaya devam ederken yardımcı araçlarda çoğalmaya başladı. İnsanlar pek çok işlem için yardımcı araçlardan faydalanmaya devam ederken bu uygulamalarda kitlelerini artırıyorlar. İngilizce dil seçeneğine sahip olan Nitro PDF Pro'da günlük hayatta ihtiyacımız olan araçlardan bir tanesi olma özelliği taşıyor. Windows platformunda PDF görüntüleme ve dönüştürme işlevi gören Nitro PDF Pro ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Windows platformuna özgü olarak geliştirilen başarılı yapım sayesinde PDF dosyaları görüntüleyebilir, PDF dosyaları oluşturabilirsiniz.

Nitro PDF Pro Özellikleri

PDF Dosyaları Oluşturun: % 100 endüstri standardında PDF ve Adobe Acrobat ile uyumlu PDF / A dosyaları oluşturun.

% 100 endüstri standardında PDF ve Adobe Acrobat ile uyumlu PDF / A dosyaları oluşturun. PDF dosyalarını kolaylıkla dönüştürün: PDF dosyalarını Word, Excel, Outlook ve PowerPoint dosyalarına dönüştürün veya doğrudan Office'den PDF oluşturun.

PDF dosyalarını Word, Excel, Outlook ve PowerPoint dosyalarına dönüştürün veya doğrudan Office'den PDF oluşturun. PDF'leri düzenleme: Metni değiştirme, yazı tiplerini değiştirme, mizanpajları özelleştirme ve daha pek çok şey. Optik Karakter Tanıma (OCR), taranan belgeleri ve görüntüleri aranabilir ve düzenlenebilir PDF dosyalarına dönüştürmenizi sağlar.

Metni değiştirme, yazı tiplerini değiştirme, mizanpajları özelleştirme ve daha pek çok şey. Optik Karakter Tanıma (OCR), taranan belgeleri ve görüntüleri aranabilir ve düzenlenebilir PDF dosyalarına dönüştürmenizi sağlar. PDF'leri ortak çalışanlarla birlikte inceleyin: Dosyalarınızı paylaşın ve internet üzerinden diğer kullanıcılar ile bu dosyaları birlikte inceleyin.

Nitro PDF Pro, masaüstü üzerinde çalışabilen bir PDF görüntüleme ve dönüştürme uygulamasıdır.

Nitro Pro ile PDF dosyalarını açabilir, inceleyebilir, gizleyebilir ve oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Nitro Pro'yu daha iyi PDF uygulamalarından biri yapan şey ise bir yığın başka özellikle birlikte gelmesi. PDF dosyalarından metin ve görüntüleri ayıklayabilirsiniz. Nitro Pro ayrıca QuickSign ile birlikte belgelerinizi saniyeler içinde elektronik olarak imzalamanızı ve iade etmenizi de sağlayabilir.

Nitro PDF Pro İndir

Windows platformu kullanıcıları Nitro PDF Pro ile ücretsiz olarak PDF işlemlerini gerçekleştirebilrler. Düşük bir dosya boyutuna sahip olan uygulama, İngilizce dil seçeneği ile kullanılabiliyor. Tamamen güvenli olan uygulama sayesinde, kullanıcılar gönül rahatlığı ile PDF dosyaları oluşturabilirler.