PDF dökümanlarında bulunan tüm resim, grafik ve metinleri düzenlemenizi sağlayan Foxit PDF Editor, hızlı ve kolay kullanımıyla dikkat çekiyor.

Yeşim Halıcı - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tüm PDF ökümanlarında değişiklik yapmanızı sağlayan Foxit PDF Editor diğer PDF editörlerin aksine sınırlama içermez. Program yardımıyla PDF dökümanında bulunan tüm resim, grafik ve metinler değiştirilebilir, silinebilir, yönleri değiştirilebilir, kopyalanarak yapıştırılabilir. Windows işletim sistemi için geliştirilen ve yayınlanan Foxit PDF Editör ücretli ve ücretsiz olarak farklı sürümlere sahip. Sadece Windows işletim sistemi üzerinde kullanılabilen pdf aracı ile resim, grafik ve metinleri değiştirebilir, pek çok pdf dosya işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Hızlı ve pratik işlemler ile kullanıcılardan tam puan alan uygulama, ücretsiz sürümü ile pek çok işlemi kolaylıkla yapabiliyor.

Foxit PDF Editor Özellikleri

Ücretli ücretsiz sürümler,

İngilizce dil seçeneği,

Basit kullanım,

Resim, grafik ve metinler değiştirme,

Dosya kopyalama,

PDF dosyalarını güncelleme,

Yazı boyutu küçültme ve büyütme,

Yazı tipi,

Renk seçenekleri,

PDF döküman üzerinde yapacağınız değişiklikler tamamlandıktan sonra belgeyi aynı belgenin üzerine veya yeni bir döküman olarak kaydedebilirsiniz. Tüm değişiklikler sonucunda program orjinal belgede herhangi bir kalite kaybına yol açmaz. Foxit PDF Editor, döküman üzerinde gruplamalarla toplu olarak veya tek tek değişiklik yapmanızı da sağlar. İmaj ve görsel boyutlarında ve yazı metninin font, büyüklük, renk gibi ayarlarında düzenlemeler yapmanız da mümkün. PDF dökümanınızdaki düzenlemeler tamamlanınca programla önizleme yapılabilir ve istenmeyen değişiklikler "undo" ile geri alınabilir.

Foxit PDF Editor İndir

PDF dosyaları üzerinde işlem yapmanızı kolaylaştıracak olan Foxit PDF Editor ücretli ve ücretsiz olarak dağıtılıyor. Basit yapısı ile her türdeki pdf dosyasını düzenleyebilir, güncelleyebilirsiniz. Pdf dosyalarını düzenleyebilmek için geliştirilen uygulama, hızlı ve kolay bir kullanım deneyimi sunuyor. Uygulama sayesinde pdf dosyalarının font yani yazılarını büyültebilir, resimleri yeniden ölçeklendirebilir, renk dosyalarını defalarca kez düzenleyebilirsiniz. Dileyen kullanıcılar uygulamanın ücretsiz sürümünü hemen indirebilir ve pdf işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Pek çok işlevselliği ile rakiplerinden sıyrılan Foxit PDF Editor yıllardır rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor.