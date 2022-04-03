Bilgisayarınızda bulunan XLS ve XLSX formatlı Excel dosyalarını görüntülemek için bu programı kullanabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarınızda herhangi bir ofis programı kurulu değilse ancak yine de Microsoft Office dosyalarını görüntülemek isterseniz XLS Reader programı aradığınız programlar arasında. Adından da anlayabileceğiniz gibi Excel dosyalarını açabilen program, hem kolay ve basit bir arayüze sahip hem de ücretsiz olarak sunuluyor. Windows platformu için geliştirilen XLS Reader uygulaması yıllardır Excel dosyalarını açmak için kullanılıyor. Basit bir arayüze sahip olan uygulama sayesinde kullanıcılar diledikleri an Excel dosyaları açabiliyor, işlem yapabilir ve sınırsız bir şekilde kullanabiliyorlar.

XLS Reader Özellikleri

Ücretsiz,

Windows sürümğ,

Lisans gerektirmez,

Basit kullanım,

Sade arayüz,

İşlevsel menüler,

Dilerseniz görüntülediğiniz XLS dosyalarını CSV formatında da kaydedebilirsiniz ve böylece daha kolay bir şekilde başka programlarda da açabilirsiniz. XLS'nin yanında XLSX formatını da açabilmesi sayesinde tablo görüntüleme konusunda bir sıkıntı yaşamayacağınız kesin görünüyor. Open Office gibi farklı ofis programları tarafından kaydedilmiş olan XLS formatlı dosyaları da açabilen program böylece ofis programı olmayan her bilgisayarda bulunması gerekenler arasına giriyor.

Sisteminize kuracağınız benzer programlara oranla çok daha hızlı ve basit olan uygulamayı denemeden geçmemenizi öneriyorum.

XLS Reader İndir

Windows platformunda olması gereken yardımcı programlardan bir tanesi olarak görülen XLS Reader günümüze kadar milyonlarca kez indirildi ve milyonlarca bilgisayarda kullanıldı. Kullanıcılara Excel dosyaları üzerinde işlem yapma ve görüntüleme hizmeti sunan başarılı uygulama yıllardır güncelleme almasa da hala işlevselliğini korumaya devam ediyor. Yıllar önce karşımıza çıkan ve bugün hala kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edilen uygulama, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Eğer bilgisayarınızda basit bir Excel görüntüleyiciye ihtiyaç duyarsanız, aradığınız uygulama XLS Reader demektir. Güvenle kullanabilirsiniz.