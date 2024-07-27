No Return, sonsuz koridorda takılı kaldığınız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Psikolojik korku oyunu olarak karşımıza çıkan No Return, trajedik bir aile hikayesine sahiptir. Günümüz Çin'inde geçen bu yapımda, evdeki sırları keşfedin ve akılalmaz bir yolculuğa adım atın. Yüksek korkutucu görsellik ve oyunun içindeymiş gibi hissettiren ses efektleriyle birlikte son derece sürükleyici bir deneyim yaşayacaksınız.

Bulmacaları çözmek ve geçmişin sırlarını ortaya çıkarmak için bazı ipuçlarıyla karşılaşacaksınız. Bazı anlarda geçmişe gitmiş gibi olacaksınız. Anılarınız gözünüzde canlanacak ve parçalanmış yuvanızın hikayesini tekrardan yaşayacaksınız.

Silent Hill gibi korku klasiklerinden ilham alan No Return'de, eskiden tanıdığınız rahatsız edici ve sonsuz koridorda sıkışmış durumdasınız. Anılarınızı geri kazanmak ve bulunduğunuz labirentten kaçmak için psikolojinizi yenebilir ve bulmacaları çözmeye çalışabilirsiniz.

No Return İndir

30 Temmuz 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak olan psikolojik korku oyunu No Return, şimdiden bekleyenlerin merakını almış durumdadır. Eğer siz de psikolojik korku deneyimi yaşamak ve anılarınızı geri kazanmak istiyorsanız, No Return indirebilirsiniz.

No Return Sistem Gereksinimleri