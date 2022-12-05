NotifyBuddy APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.00 MB
- Üretici XanderApps
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NotifyBuddy APK telefonunuzu led anlamında kişiselleştirebileceğiniz bir uygulamadır. Bu sayede birçok bildirimi isteğinize göre renklendirebilirsiniz.
Birçok kişi telefonunu özelleştirmek istemektedir. Bu nedenle arz ve talebin olduğu yer de ürünler ortaya çıkar. Bu ürünlerden biri de NotifyBuddy APK'dir. Çoğu Android telefonda çalışıyor olduğu iddia eden uygulama başlıca Oneplus 6T'de test edilmiştir.
NotifyBuddy APK İndir
NotifyBuddy APK, indirdikten sonra uygulamanın çalışması için bildirimlere izin vermeniz gerekmektedir. Kendi renklerinizi seçerek istediğiniz uygulamada bildirimleri kişiselleştireceğiniz uygulama birçok kullanıcının yararına olacak gibi duruyor.
Siz de mobil cihazlarda gelen bildirimleri kendinize göre kişiselleştirmek istiyorsanız. NotifyBuddy uygulamasını cihazınıza kurabilirsiniz.
NotifyBuddy APK Bazı Öne Çıkan Özellikleri
- Animasyon ekleme
- Animasyon süresi değiştirme
- Renk ayarları
- Cevapsız arama bildirimi
- Led boyutunu değiştirebilme
- Kapalı kalma süresini aktif etme
Samsung SMS desteği bulunmuyor.