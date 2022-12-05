NotifyBuddy APK telefonunuzu led anlamında kişiselleştirebileceğiniz bir uygulamadır. Bu sayede birçok bildirimi isteğinize göre renklendirebilirsiniz.

Abdullah Yılmaz - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok kişi telefonunu özelleştirmek istemektedir. Bu nedenle arz ve talebin olduğu yer de ürünler ortaya çıkar. Bu ürünlerden biri de NotifyBuddy APK'dir. Çoğu Android telefonda çalışıyor olduğu iddia eden uygulama başlıca Oneplus 6T'de test edilmiştir.

NotifyBuddy APK İndir

NotifyBuddy APK, indirdikten sonra uygulamanın çalışması için bildirimlere izin vermeniz gerekmektedir. Kendi renklerinizi seçerek istediğiniz uygulamada bildirimleri kişiselleştireceğiniz uygulama birçok kullanıcının yararına olacak gibi duruyor.

Siz de mobil cihazlarda gelen bildirimleri kendinize göre kişiselleştirmek istiyorsanız. NotifyBuddy uygulamasını cihazınıza kurabilirsiniz.

NotifyBuddy APK Bazı Öne Çıkan Özellikleri

Animasyon ekleme

Animasyon süresi değiştirme

Renk ayarları

Cevapsız arama bildirimi

Led boyutunu değiştirebilme

Kapalı kalma süresini aktif etme