Nuclear Nightmare, çevrimiçi oynayabileceğiniz bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Değerli materyalleri kurtarmak için çıktığınız görevde, yaratıklarla mücadele edecek ve görevleri tamamlamaya çalışacaksınız. Nuclear Nightmare, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir hayatta kalma korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Harita üzerinde bulunan 10 farklı görevi yapmaya çalışacak ve hepsinde farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Oyunun tüm oynanışı bundan ibarettir diyebiliriz.

Görev yerlerindeki tüm istenen şeyleri yapmalı ve ardından helikopter çağırıp oradan uzaklaşmalısınız. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza karlı haritada ilerleyin ve tehlikeli arazilerde yaratıklarla savaşın.

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Nuclear Nightmare'daki harita her zaman aynıdır. Sadece doğdunuz yerlerde değişiklikler oluyor ve her seferinde farklı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Karların arasında ilerlerken eşyaları toplayın, bulunduğunuz yerdeki görevleri yapın ve sadık dostlarınızı avantaj olarak kullanın.

Hayatta kalma korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, siz de Nuclear Nightmare indirin ve kendi ekibinizi kurarak dondurucu soğuklarda yaratıklara karşı mücadele verin!

Nuclear Nightmare Sistem Gereksinimleri