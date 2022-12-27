Null’s Royale APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 212.00 MB
- Üretici nulls.gg
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Clash Royale severler için yeni bir oyun modu olan Null’s Royale APK birçok seveni ile buluşuyor.
Herkesin beğendiği oyunlar arasında klan oyunları da bulunmakta. Hatta mobil oyunların lideri klan oyunları diyebiliriz. Null’s Royale APK tıpkı Clash Royale oyununun alternatif bir modu olarak geçmekte.
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Karşı tarafa yani rakibinize özel kartlarınızla saldırabileceğiniz oyunda birbirinden özel karakterler bulunmakta ve bu karakterlerin herbirinin özel güçleri bulunmaktadır. Sınırsız kartlarınızın olduğu bir Clash Royale alternatif oyunu arıyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz.
ikiye iki ya da teke tek bir mücadele istiyorsanız Null’s Royale APK tam isabet bir oyundur. Hatta Clash Royale ile neredeyse birebir özelliklere sahip olan oyun Clash Royale sunucusu da bulunmaktadır.
İster cadı ister iskeletler ile rakibinizin kulelerini yıkın ve kalan süre içerisinde oyunu kazanın. Ancak o kadar kolay sanmayın öyle ki rakibiniz de bir o kadar güçlü olacaktır. Sen de rakibine karşı savaşmak ve aynı zaman da eğlenmek istiyorsan Null’s Royale APK indirebilirsin.
Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var çünkü Null’s Royale üçüncü taraf kişiler tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır ve resmi uygulama ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu tip resmi olmayan uygulamalar zaman zaman çeşitli güvenlik zaafiyetlerine sebep olabilir.