Clash Royale severler için yeni bir oyun modu olan Null’s Royale APK birçok seveni ile buluşuyor.

Abdullah Yılmaz - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Herkesin beğendiği oyunlar arasında klan oyunları da bulunmakta. Hatta mobil oyunların lideri klan oyunları diyebiliriz. Null’s Royale APK tıpkı Clash Royale oyununun alternatif bir modu olarak geçmekte.

Null’s Royale APK İndir

Karşı tarafa yani rakibinize özel kartlarınızla saldırabileceğiniz oyunda birbirinden özel karakterler bulunmakta ve bu karakterlerin herbirinin özel güçleri bulunmaktadır. Sınırsız kartlarınızın olduğu bir Clash Royale alternatif oyunu arıyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

ikiye iki ya da teke tek bir mücadele istiyorsanız Null’s Royale APK tam isabet bir oyundur. Hatta Clash Royale ile neredeyse birebir özelliklere sahip olan oyun Clash Royale sunucusu da bulunmaktadır.

İster cadı ister iskeletler ile rakibinizin kulelerini yıkın ve kalan süre içerisinde oyunu kazanın. Ancak o kadar kolay sanmayın öyle ki rakibiniz de bir o kadar güçlü olacaktır. Sen de rakibine karşı savaşmak ve aynı zaman da eğlenmek istiyorsan Null’s Royale APK indirebilirsin.