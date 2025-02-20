Only False, içerisinde blöf ve taş-kağıt-makas modunu barındıran aksiyon dolu bir parti oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaş grubunuzla oynayabileceğiniz Only False, içerisinde kara mizah barındıran bir parti oyunudur. Farklı modları bulunan ve henüz erken erişim olması sebebiyle içerik anlamında daha da fazla modu oyunculara sunacak olan Only False, 2 ila 4 oyuncuya kadar desteklemektedir.

Bir masanın etrafına toplanın, raundun başlamasıyla birlikte kartlarınızı alın ve blöf yapın. Oyun başında herkese rastgele olarak kartlar dağıtılacaktır. Oyuncular ellerindeki kartları blöf yapmak için kapalı bir şekilde masaya koyar ve diğer oyuncular kapalı olan kartların doğruluğunu bilmeye çalışır.

Elinize herhangi bir kart gelmiş olabilir. İster blöf yapın, ister doğruyu söyleyin. Blöf yapan oyuncu yakalanırsa, ölümle yaşam arasındaki ince çizgiden geçmek zorunda kalacaktır. Tabii ki karşı tarafında blöf yaptığını söylediniz ve o kişi doğruyu söylemiş olursa, siz de aynı şekilde ölüme yaklaşacaksınız.

Only False İndir

Evet, Only False oyununun diğer modlarına bakacak olursak; taş-kağıt-makas modunda karşınızdaki oyuncuya karşı mücadele verebilir ve kaybeden oyuncu Rus Ruletinin heyecanını yaşar.

Siz de Only False indirin ve arkadaşlarınızla birlikte aksiyon dolu bir parti oyunu deneyimi yaşayın!

Only False Sistem Gereksinimleri