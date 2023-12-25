Oyunculara zorlu bir deneyim sunan Only Up 2, platform parkur oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sinir bozucu oyun türleri arasında en üst seviyede bulunan platform parkur oyunları, oyuncuların stresine stres katmaya devam ediyor. Only Up 2 oyunu da, bu stresi en zirve düzeye çıkarmak için daha büyük bir haritayla karşımıza çıkıyor. Bu haritada ne yapmanız gerektiğini hepiniz biliyorsunuzdur elbet. Tek yapmanız gereken düşmeden en zirveye kadar çıkmak olacaktır.

İlk oyuna kıyasla daha büyük bir haritaya sahip olduğunu söylemiştik. Bu haritada çeşitli zorlukta parkurlar ve bazı ödüller bulunuyor. Yukarı çıkmaya başlarken mentalinizi toplamalısınız ve sabrınızın tükendiği yere kadar devam etmelisiniz.

Only Up 2 İndir

Bu tarz platform parkur oyunlarının popülerleşmesiyle birlikte pek çok geliştirici de bu alana yönelmiş durumda. Ne kadar stres yükselten ve sinir bozan bir yapıya sahip olsa da, oyuncular ve izleyenler tarafından bir o kadar da eğlenceli bir yanı bulunuyor. Eğer siz de şansınızı denemek isterseniz, Only Up 2 indirerek bu bitmek bilmeyen yolculuğa çıkabilirsiniz.

Only Up 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi *: Windows 8/10/11 (64-Bit)

Windows 8/10/11 (64-Bit) İşlemci: Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz / AMD R5 1600X @ 3.5 GHz veya eşdeğeri

Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz / AMD R5 1600X @ 3.5 GHz veya eşdeğeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da eşdeğeri

NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da eşdeğeri DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Steam istemcisi, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle sadece Windows 10 ve üstünü destekleycektir. Eğer daha düşük bir işletim sisteminize sahipseniz, vakit kaybetmeden yükseltmelisiniz.