Opera News: En Son TR Manşeti, Türkiye'den ve dünya gündeminden çeşitli kaynaklarla birlikte bilgi almanızı sağlıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Opera News: En Son TR Manşeti uygulaması, en iyi yerel ve Uluslararası haber kaynaklarıyla kullanıcıya en yeni ve en doğru gündemi sunmayı hedefliyor.

Şehrinizden, ilçenizden ve hatta mahallenizden son dakika haberlerini alabilirsiniz. Opera News En iyi yayıncılardan, yaklaşık 15 binden fazla haber kaynağı ile birlikte, Türkiye ve Dünya için mevcut olan en önemli haberleri okuyucuya sunuyor.

Opera News: En Son TR Manşeti İndir

Opera News: En Son TR Manşeti, okuyucuya birçok başlıkta hizmet sunuyor. Siyaset, teknoloji, spor, ekonomi ve daha aklınıza ne gelirse, haber kaynaklarını bir araya getirip en doğru bilgiyi almanıza olanak tanıyor.

Opera News kişiselleştirilmiş haberlerle beraber, okumak istediğiniz veya her zaman okuduğunuz konu başlıklarını size göre ayarlıyor. Her yayıncıdan isteğinize göre açabildiğiniz, "son dakika" bildirimi ile gündemi hızlıca takip edebilirsiniz.

Opera News'de, Ülkemizden ve dünyanın her yerinden çeşitli kaynaklarla beraber, hem yerel haberlere, hem de evrensel haberlere rahatça ulaşım sağlayabiliyoruz. İnternetinizin olmadığı zamanlarda haberleri kaydederek, uygulamanın çevrimdışı okuma modunu deneyebilirsiniz. Siz de gündemden haberdar olmak istiyorsanız, Opera News: En Son TR Manşeti indirin ve dünya çapında haberlere erişin.

Opera News: En Son TR Manşeti Özellikleri