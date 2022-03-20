Osmanlıca Çeviri, Android telefon ve tabletleriniz üzerinde pratik bir şekilde Osmanlıca çeviri yapabileceğiniz ücretsiz Android uygulaması.

Barış YANIK - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlar pek çok uygulamayı hayatımıza dahil etmeye devam ediyor. Akıllı telefonlar günümüzde birbirinden farklı uygulamalar ile zenginleşmeye devam ederken, kullanıcılar da işlevsel uygulamalardan yararlanıyorlar. Android platformu için geliştirilen Osmanlıca Çeviri uygulaması ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde ücretsiz olarak Osmanlıca Çeviriler yapabilecekler.

Osmanlıca Çeviri, Osmanlı Türkçesi olarak bildiğimiz Osmanlıca çevirilerinizi yapmanız için geliştirilen ücretsiz bir Android uygulaması. Herhangi bir çıkar amacı bulunmayan uygulama yapacağınız Osmanlıca çevirilerin yüzde 90 üzerinde başarılı olmasını sağlıyor.

Osmanlıca Çeviri APK Özellikleri

Ücretsiz,

Üyeliksiz çeviri,

Sınırsız çeviri,

Basit kullanım,

Ders ya da kişisel amaçlı Osmanlıca çeviri yapmanız gerektiğinde kullanabileceğiniz uygulamayı Android cihazlarınıza tamamen ücretsiz indirebiliyorsunuz.

Uygulama ile çeviri yapabilmeniz için çevirmek istediğiniz cümleyi Latin harfli Türkçe olarak yazmanız gerekiyor. Bu şekilde başarılı çeviriler gerçekleştirebiliyorsunuz. Çeviri dışında çevirdiklerinizi arkadaşlarınız ile birçok farklı yöntem ile paylaşabileceğiniz uygulama çok ufak boyutlu olduğundan cihazlarınızda yer kaplamıyor. Bu nedenle indirerek telefon ya da tabletlerinizde tutmanız yararlı olacaktır.

Osmanlıca Çeviri APK İndir

Android platformu için geliştirilen ve yayınlanan Osmanlıca Çeviri APK uygulaması Google Play üzerinden indirilip kullanılabiliyor.