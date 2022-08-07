Otherworld Legends
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici ChillyRoom
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Otherworld Legends ile Windows bilgisayarınızda fantastik bir dünyayı keşfedeceksiniz.
2022'nin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiren Otherworld Legends, hem mobil hem de bilgisayar platformunda nihayet lansmana çıktı. ChillyRoom tarafından geliştirilen ve aksiyon oyunu olarak Steam'de ve Google Play üzerinde yayınlanan Otherworld Legends kitlesini artırmaya devam ediyor. Rengarenk içerikleri ve fantastik oynanışı ile adından söz ettiren başarılı yapım, tek oyunculu bir oynanış üzerine kurulu. 12 farklı dil desteği ile lansmana çıkan Otherworld Legends, yoğun görsel efektlere sahip. Ses efektleri ile de desteklenen oyun, başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Otherworld Legends Özellikleri
- Tek oyunculu oynanış modu,
- 12 farklı dil desteği,
- Fantastik bir oynanış,
- Piksel grafikler,
- Fantastik efektler,
- İlerlemeye dayalı bir oynanış,
- Android ve Windows sürümler,
Piksel grafik açıları ile oyunculara aksiyon dolu anlar sunan Otherworld Legends, Android platformunda ücretsiz olarak yayınlanırken Windows platformunda ise ücretli olarak satışlarına devam ediyor. Steam üzerinden satın alınıp oynanabilen yapımda oyuncular tek oyunculu bir yapı eşliğinde aksiyon dolu anlar yaşayabiliyorlar. Türkçe dil desteğinin yer almadığı yapım içerisinde yoğun görsel efektler oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerlerken karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirerek sıradaki düşmanlar ile karşılaşacaklar. Yapımda ilerledikçe de daha zorlu ve farklı düşman modelleri oyuncuların karşılarına çıkacak. Görsel efektleri ile oyunculara hem aksiyonlu hem de eğlenceli bir dünya sunan Otherworld Legends, Steam üzerinde satışlarına devam ediyor.
Otherworld Legends İndir
Windows platformu için Steam üzerinde yayınlanan Otherworld Legends, Android platformu için ise Google play üzerinden indirilip oynanabiliyor. Oyunu hemen satın alıp oynamaya başlayabilirsiniz.
Otherworld Legends Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7+
- İşlemci: Intel i5+
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1024 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: DirectX 9.1+ or OpenGL 3.2+
Otherworld Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7+
- İşlemci: Intel i5+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 460 / Radeon HD 7800 or better
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1024 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: DirectX 9.1+ or OpenGL 3.2+
Otherworld Legends APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici ChillyRoom
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Otherworld Legends APK ile birbirinden farklı düşmanlara karşı savaşacaksınız.
Windows platformunda yayınlanan ve satışları ile Chilly Room ekibinin kasasını parayla dolduran Otherworld Legends, aynı başarıyı Android platformunda da göstermeye başladı. Oynaması ücretsiz olarak Google Play üzerinde yayınlanan Otherworld Legends APK, aksiyon yüklü yapısı ile 5 milyondan fazla oyuncunun gönlünde taht kuran yapım başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları için ücretli olarak satılan oyun, Android platformunda ise ücretsiz olarak yayınlandı. İngilizce dil desteği ile oynanabilen yapımda oyuncular birbirinden farklı düşman modelleri ile karşı karşıya gelecek, hayatta kalabilmek için ölümüne savaşacaklar. Sürükleyici bir ortam sunan aksiyon oyunu, düzenli olarak da güncellemeler alıyor.
Otherworld Legends APK Özellikleri
- Fantastik görsel efektler,
- Aksiyon sahneleri,
- Çeşitli ses efektleri,
- Birbirinden farklı düşmanlar,
- Farklı zorluklara sahip görevler,
- Kolay kontroller,
- Farklı kahramanlar,
- 2B ve 3B piksel grafikler,
Hem bilgisayar hem de Android platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Otherworld Legends APK, basit kontrolleri ile her türden oyuncuya aksiyon dolu anlar sunuyor. Zengin içeriğine ek olarak oyunculara düzenli güncellemeler ile yepyeni içerikleri deneyimleme fırsatı veren aksiyon oyunu, her türden düşman ile oyunculara sürükleyici bir deneyim sunuyor. Çeşitli zindanları keşfedecek olan oyuncular bu zindanlarda sürekli farklı düşman modellerini de görme fırsatı elde ediyorlar. Bunlara ek olarak oyunculara farklı kahraman modelleri de sunuluyor. Oyuncular tek oyunculu bir dünya da piksel grafikler eşliğinde düşmanlar ile çarpışacak ve hayatta kalarak ilerlemek için mücadele edecekler.
Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen yapım, 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.
Otherworld Legends APK İndir
Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Otherworld Legends APK, 5 milyondan fazla kez indirildi. Düzenli olarak güncelleme alan oyun, oyunculara yepyeni içerikler sunmaya devam ediyor.