Otherworld Legends ile Windows bilgisayarınızda fantastik bir dünyayı keşfedeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022'nin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiren Otherworld Legends, hem mobil hem de bilgisayar platformunda nihayet lansmana çıktı. ChillyRoom tarafından geliştirilen ve aksiyon oyunu olarak Steam'de ve Google Play üzerinde yayınlanan Otherworld Legends kitlesini artırmaya devam ediyor. Rengarenk içerikleri ve fantastik oynanışı ile adından söz ettiren başarılı yapım, tek oyunculu bir oynanış üzerine kurulu. 12 farklı dil desteği ile lansmana çıkan Otherworld Legends, yoğun görsel efektlere sahip. Ses efektleri ile de desteklenen oyun, başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Otherworld Legends Özellikleri

Tek oyunculu oynanış modu,

12 farklı dil desteği,

Fantastik bir oynanış,

Piksel grafikler,

Fantastik efektler,

İlerlemeye dayalı bir oynanış,

Android ve Windows sürümler,

Piksel grafik açıları ile oyunculara aksiyon dolu anlar sunan Otherworld Legends, Android platformunda ücretsiz olarak yayınlanırken Windows platformunda ise ücretli olarak satışlarına devam ediyor. Steam üzerinden satın alınıp oynanabilen yapımda oyuncular tek oyunculu bir yapı eşliğinde aksiyon dolu anlar yaşayabiliyorlar. Türkçe dil desteğinin yer almadığı yapım içerisinde yoğun görsel efektler oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerlerken karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirerek sıradaki düşmanlar ile karşılaşacaklar. Yapımda ilerledikçe de daha zorlu ve farklı düşman modelleri oyuncuların karşılarına çıkacak. Görsel efektleri ile oyunculara hem aksiyonlu hem de eğlenceli bir dünya sunan Otherworld Legends, Steam üzerinde satışlarına devam ediyor.

Otherworld Legends İndir

Windows platformu için Steam üzerinde yayınlanan Otherworld Legends, Android platformu için ise Google play üzerinden indirilip oynanabiliyor. Oyunu hemen satın alıp oynamaya başlayabilirsiniz.

Otherworld Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 1024 MB kullanılabilir alan

İlave Notlar: DirectX 9.1+ or OpenGL 3.2+

Otherworld Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri