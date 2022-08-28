Paint the Town Red
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici South East Games
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Paint the Town Red ile aksiyoya doyacak, ortalığı kırıp yıkacaksınız.
South East Games tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde lansmana çıkan Paint the Town Red oyuncuları tatmin etmeye başlamış gibi görünüyor. Aksiyon yüklü yapısı ile oyuncuları kendine hayran bırakan başarılı oyun, pixel grafikler eşliğinde gerilim dolu anlar sunuyor. Birinci şahıs kamera açılarına ev sahipliği yapan oyun, görsel efektler eşliğinde oyunculara sürükleyici bir oynanış sunuyor.
Yapım içerisinde birbirinden farklı görevler yer alıyor. Oyuncular bu görevler eşliğinde bir sonraki seviyeye ulaşabilecek ve aksiyonun tadını çıkarabilecekler. Çarpıcı grafikler eşliğinde oynanmaya devam edilen yapım satışlarını da artırıyor. Basit içeriklere ev sahipliği yapan oyun belirli bir yaş kitlesine hitap ediyor gibi görünüyor.
Paint the Town Red Özellikleri
- Türkçe dahil 27 farklı dil seçeneği,
- Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,
- Zengin içerik,
- Hoş görsel efektler,
- Kaliteli ses efektleri,
- Birbirinden farklı seviyeler,
- Akıcı bir senaryo,
Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirilen başarılı aksiyon oyunu Türkçe dahil olmak üzere 27 farklı dil seçeneğine sahip. Yapım içerisinde oyuncular akıcı bir senaryo eşliğinde seviyeleri tamamlayarak ilerlemeye çalışacaklar. İlerlemeye dayalı yapısı ile çeşitli tehlikeleri de oyuncuların karşısına çıkarıyor. Oyun içerisinde farklı alanlarda oyuncuların karşısına çıkacak içerikler arasında yer alıyor. Sürükleyici bir oynanışa sahip olan yapım, cazip fiyat etiketi ile de yüzleri güldürüyor.
Günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden başarılı yapım, demo sürümünü oyunculara ücretsiz olarak sunuyor. Sınırlı bir içeriğe sahip olan demo sürüm Steam üzerinden indirilebiliyor.
Paint the Town Red İndir
Oyunculara gerilimden ziyade eğlence dolu anlar sunacak olan yapım, görsel efektleri ile farklı bir deneyim sunacak. Dövüş oyunları kategorisine de giren başarılı oyun, birbirinden farklı silah modellerine de ev sahipliği yapıyor.
Paint the Town Red Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 or later
- İşlemci: Intel Dual-Core 2 GHz (or AMD equivalent)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10.1, Shader Model 4 GPU with 1024MB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: If you are on or around the min spec then you may need to run with Low graphics options and at a lower resolution.
Paint the Town Red Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 or later, 64 Bit
- İşlemci: Intel Quad Core i5 @ 2.5 GHz (or AMD equivalent)
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11, Shader Model 5 GPU with 2048MB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Paint the Town Red
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici South East Games
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Aksiyona ve gerilime doyacağınız Paint the Town Red bilgisayar platformu için lansmana çıktı.
Fantastik yapısı ile oyunculara eğlence dolu anlar sunan Paint the Town Red bilgisayar platformunda oynanmaya devam ediliyor. Birbirinden farklı aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan oyun 2021 yılında yayınlandı. Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına sunulan başarılı yapım şu sıralar deli gibi satmaya devam ederken oyunculardanda tam puan alıyor.
South East Games tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde oyuncuların beğenisine sunulan yapımda oyuncular birinci şahıs kamera açıları eşliğinde karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirecekler. Birbirinden farklı silah modellerine de sahip olan oyun, savaş alanları bakımından da farklı mekanları karşımıza çıkarıyor.
Paint the Town Red Özellikleri
- Farklı seviyeler,
- Farklı silah modelleri,
- Farklı grafik açıları,
- Fantastik görseller,
- Tek ve çok oyunculu modlar,
- Türkçe dahil 27 farklı dil seçeneği,
Steam üzerinde oldukça cazip bir fiyat etiketine sahip olan başarılı oyun, 2021 yılından bu yana Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirildi. Oyun içerisinde çok sayıda farklı tehlike ve seviyeler yer alıyor. Oyuncular her seviye de farkı bir zorluk ile karşılaşacak ve aksiyon dolu anlara imza atacaklar. Türkçe dahil 27 farklı dil seçeneğine sahip olan oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu çeşitli modlar da bulunduruyor.
Görsel efektlerin oldukça başarılı bir yapıda karşımıza çıktığı oyun, başarılı satışlar yapmaya devam ederken, kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor.
Paint the Town Red İndir
Steam üzerinde yayınlanan oyun, cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.
Paint the Town Red Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: OSX High Sierra 10.13 or higher
- İşlemci: Intel Dual-Core 2 GHz
- Ekran Kartı: Metal capable Intel and AMD GPUs
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: If you are on or around the min spec then you may need to run with Low graphics options and at a lower resolution.