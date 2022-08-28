Paint the Town Red ile aksiyoya doyacak, ortalığı kırıp yıkacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

South East Games tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde lansmana çıkan Paint the Town Red oyuncuları tatmin etmeye başlamış gibi görünüyor. Aksiyon yüklü yapısı ile oyuncuları kendine hayran bırakan başarılı oyun, pixel grafikler eşliğinde gerilim dolu anlar sunuyor. Birinci şahıs kamera açılarına ev sahipliği yapan oyun, görsel efektler eşliğinde oyunculara sürükleyici bir oynanış sunuyor.

Yapım içerisinde birbirinden farklı görevler yer alıyor. Oyuncular bu görevler eşliğinde bir sonraki seviyeye ulaşabilecek ve aksiyonun tadını çıkarabilecekler. Çarpıcı grafikler eşliğinde oynanmaya devam edilen yapım satışlarını da artırıyor. Basit içeriklere ev sahipliği yapan oyun belirli bir yaş kitlesine hitap ediyor gibi görünüyor.

Paint the Town Red Özellikleri

Türkçe dahil 27 farklı dil seçeneği,

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Zengin içerik,

Hoş görsel efektler,

Kaliteli ses efektleri,

Birbirinden farklı seviyeler,

Akıcı bir senaryo,

Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirilen başarılı aksiyon oyunu Türkçe dahil olmak üzere 27 farklı dil seçeneğine sahip. Yapım içerisinde oyuncular akıcı bir senaryo eşliğinde seviyeleri tamamlayarak ilerlemeye çalışacaklar. İlerlemeye dayalı yapısı ile çeşitli tehlikeleri de oyuncuların karşısına çıkarıyor. Oyun içerisinde farklı alanlarda oyuncuların karşısına çıkacak içerikler arasında yer alıyor. Sürükleyici bir oynanışa sahip olan yapım, cazip fiyat etiketi ile de yüzleri güldürüyor.

Günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden başarılı yapım, demo sürümünü oyunculara ücretsiz olarak sunuyor. Sınırlı bir içeriğe sahip olan demo sürüm Steam üzerinden indirilebiliyor.

Paint the Town Red İndir

Oyunculara gerilimden ziyade eğlence dolu anlar sunacak olan yapım, görsel efektleri ile farklı bir deneyim sunacak. Dövüş oyunları kategorisine de giren başarılı oyun, birbirinden farklı silah modellerine de ev sahipliği yapıyor.

Paint the Town Red Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 or later

Windows 7 SP1 or later İşlemci: Intel Dual-Core 2 GHz (or AMD equivalent)

Intel Dual-Core 2 GHz (or AMD equivalent) Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 10.1, Shader Model 4 GPU with 1024MB VRAM

DirectX 10.1, Shader Model 4 GPU with 1024MB VRAM DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

2 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: If you are on or around the min spec then you may need to run with Low graphics options and at a lower resolution.

Paint the Town Red Önerilen Sistem Gereksinimleri