Pakodemy APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,708
- DOSYA BOYUTU 86 MB
- Üretici TOS Analytics
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Üniversite sınavlarına hazırlanırken Pakodemy uygulaması hedeflerinize ulaşmanızda büyük kolaylık sağlıyor.
Pakodemy uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan TYT ve AYT sınavlarına hazırlanabilirsiniz. TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler için özel olarak geliştirilen Pakodemy APK, zengin içeriği ile sınavlara hazırlanan öğrencilere soru çözme ve konuları detaylı öğrenme fırsatı veriyor.
Android platformda ücretsiz olarak indirilip kullanılan Pakodemy APK, zengin içeriği sayesinde kısa süre de yüzbinlerce kez indirildi. Günümüzde geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden başarılı uygulama sayesinde öğrenciler akıllı çalışma programından faydalanabilecek, istatistik takibi yapabilecek ve seviyeye göre soru algoritmaları ile karşılaşacalar.
Pakodemy uygulaması öne çıkan özellikleri:
- Popüler YKS yayınları
- İstatistik takibi
- Akıllı çalışma programı
- Seviyene göre soru algoritması
- Ücretsiz kullanım
- Kullanıcı dostu arayüz
- Türkçe kullanım
- Kişiye özel çalışma programı
Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak geliştirilen Pakodemy uygulaması, kendi programınızı kolayca yaparak size uygun çalışma programı hazırlamanıza olanak tanıyor. Evde, okulda veya dershanede çalıştığınız dersleri ve konuları, çalışma süreniz ile birlikte çalışma programına ekleyebiliyorsunuz. Süre bazlı ya da soru sayısı olarak ne kadar çalıştığınızın istatistiklerini görebileceğiniz uygulamada, hedefler koyarak bu hedeflere ulaşmaya çalışabilirsiniz.
Pakodemy Apk İndir
Seviyenize uygun sorular çözerek vakit kaybının önüne geçebileceğiniz Pakodemy uygulaması, özel olarak geliştirilen algoritmalar sayesinde size uygun sorular kolayca tespit edilebiliyor. Farklı yayınevlerinden oluşan 130 bini aşkın soru kütüphanesi sunan Pakodemy uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, üniversite hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
Kullanıcılar çalışma tempolarına göre program belirleyebilecek, istedikleri yayınevinden içeriklere erişip soru çözebilecekler. Android ve iOS platformunda yer alan Pakodemy apk aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni ve bir o kadar da zengin içerikler sunuyor.
Kullanıcılara özel çalışma programı düzenleme fırsatı veren uygulama günümüzde 1 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Mobil eğitim uygulamaları arasında yer alan uygulama, kullanıcılardan da yüksek puan almıştır.
Pakodemy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 96
- DOSYA BOYUTU 71 MB
- Üretici TOS Analytics
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TYT ve AYT sınavlarına hazırlanıyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Pakodemy uygulaması ile size özel çalışma programı oluşturabilirsiniz.
TYT ve AYT sınavlarına hazırlanıyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Pakodemy uygulaması ile size özel çalışma programı oluşturabilirsiniz.
Üniversiteye hazırlanırken birçok farklı kaynaktan faydalanıyorsanız ve aynı zamanda dershaneye de gidiyorsanız, Pakodemy uygulaması üzerinde hangi derslere çalıştığınızı, ne kadar süre çalıştığınızı ve çalıştığınız konuları çalışma programınıza ekleyebilirsiniz.
Pakodemy İndir
Çeşitli yayınevlerinden derlenen 130 binden fazla soru çeşidi sunan Pakodemy uygulamasında, kolay sorularla vakit kaybetmemeniz için özel geliştirilen algoritma size özel zorluk seviyelerinde sorular sunuyor.
Çalışma istatistiklerinizi görüntüleyebileceğiniz, hedefler koyarak bu hedeflere göre çalışma programı oluşturabileceğiniz Pakodemy uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, üniversitede hayalini kurduğunuz bölüm için çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz.
Pakodemy Uygulaması özellikleri
- Çalışma istatistikleri
- 130 binden fazla soru çeşidi
- Zorluk seviyenize uygun sorular
- Size özel çalışma programı