Party Panic
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Everglow Interactive Inc.
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Party Panic, Windows bilgisayarlarda 30’dan fazla mini oyunu oynamanıza imkan verecek.
Everglow Interactive Inc tarafından geliştirilen ve bilgisayar platformu kullanıcılarına uygun bir fiyat etiketi ile sunulan Party Panic, peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Steam üzerinde satışlarını yine artırmaya devam eden başarılı oyun, eğlence yüklü yapısı ile her kesimden oyuncunun yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Tek oyunculu ve çok oyunculu çeşitli modları bünyesinde bulunduran Party Panic, Türkçe dahil olmak üzere 12 farklı dil desteğine sahip. Bünyesinde mini oyunlara da yer veren başarılı yapım, çarpıcı grafiklerinin yanı sıra rengarenk bir yapıyı karşımıza çıkarıyor. Aksiyondan ziyade eğlenceli yapısı ile her kesimden oyuncuya ulaşmayı başaran yapım satışlarını artırıyor. Farklı türde karakterlerin de yer aldığı yapım, belirli bir yaş kitlesine hitap ediyor gibi görünüyor. Aksiyondan uzak ve tamamen eğlenceye yönelik geliştirilen yapım, zengin içeriği sayesinde oyuncularının yüzünü güldürmeyi başardı.
Party Panic Özellikleri
- Türkçe dil desteği,
- Benzersiz oyunlar,
- Keyifli bir yapı,
- Eğlenceli ses efektleri,
- Tek ve çok oyunculu modlar,
Party Panic içerisinde oyuncular dilerlerse tek oyunculu dilerlerse de dört oyuncuya kadar bölünmüş ekranda oyun oynayabilirler. Oyuncular 4 oyunculu modda akradaşları ile online olarak eğlence yüklü dakikalar yaşayabilecekler. 30’dan fazla mini oyunu da bünyesinde bulunduran eğlenceli yapım, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemiz oyuncularına da kucağını açıyor.
2017’nin Ağustos ayında görücüye çıkan başarılı basit eğlence oyunu, günümüzde Steam üzerinde ‘çoğunlukla olumlu’ olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir güncelleme almayan yapım satışlarını artırmaya başladı. Günümüze kadar tatmin edici bir başarı elde eden yapım, geniş kitlelere yayılmaya devam edecek gibi görünüyor.
Party Panic İndir
Windows, Mac ve Linux üzerinde oynanabilen Party Panic, Steam üzerinden satın alınıp indirilebiliyor. Oldukça cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun, beğenileri toplamaya da devam ediyor.
Party Panic
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Everglow Interactive Inc.
-
Party Panic sayesinde Mac bilgisayarınızda 30’dan fazla mini oyun oynayabilirsiniz.
Oyunlar her geçen gün hayatımızda kendilerine daha geniş bir yer bulmaya devam ediyorlar. Hem ülkemiz de hem de dünya da oyunlara olan ilgi artıyor. Bu durum da yepyeni oyunların geliştirilmesine ve oynanmasına yer veriyor. Ülkemizde de pek çok şirket oyun geliştirerek milyonlara ulaşmaya devam ederken şu sıralar Party Panic isimi yapım da oyuncularını eğlenceye boğmaya başladı.
2017 yılında Windows, Mac ve Linux platformlarında lansmana çıkan Party Panic, günümüze kadar milyonlara ulaşarak gelmeyi başardı. Steam üzerinde ‘çoğunlukla olumlu’ olarak değerlendirilen başarılı yapım, cazip fiyat etiketi ile satışlarını da artırmaya başladı. Belirli bir yaş kitlesine hitap eden yapım, tek oyunculu ve çok oyunculu çeşitli modlara sahip.
Party Panic Özellikleri Nelerdir?
- Online ve local oyun modları,
- 30’dan fazla farklı mini oyun,
- Türkçe dil desteği,
- Eğlenceli ortam,
- Basit grafik açıları,
- Komik ses efektleri,
Bünyesinde Türkçe dil desteği bulunduran Party Panic, buna ek olarak 11 farklı dil desteğine de sahip. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oynanış modlarına ev sahipliği yapan basit eğlence oyunu, 4 oyuncuya kadar bölünmüş ekranda da oyun oynama fırsatı veriyor. 30’dan fazla mini oyun ile oyunculara bitmeyen bir eğlence sunan yapım, benzersiz karakter ve yaratıkları da karşımıza çıkarıyor. Oldukça hoş görsel efektlere ev sahipliği yapan oyun, rengarenk içerikleri ile adeta görsel bir şölen sunuyor.
2017 yılından bu yana yüksek satışlara imza atarak günümüze kadar gelmeyi başaran oyun, Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çoğunlukla olumlu’ olarak ifade edildi. Günümüzde cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun, satışlarını gün geçtikçe artırmaya ve bünyesine yepyeni oyuncuları katmaya devam ediyor. Yapım başarılı sürecini uzun süre daha devam ettirecek gibi görünüyor.
Party Panic İndir
Steam üzerinde satışlarına devam eden Party Panic günümüzde Windows, Linux ve Mac üzerinde oynanabiliyor. Steam üzerinden indirilip yüklenebilen yapım, cazip bir fiyat etiketine sahip.
Party Panic
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Everglow Interactive Inc.
-
Linux bilgisayarınızda Party Panic sayesinde 30’dan fazla mini oyuna erişebilirsiniz.
Pandemi sürecinde evlere kapanan insanlar oyunlara yöneldi ve yönelmeye de devam ediyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformu oyunları her geçen gün artmaya devam ederken bu durum satışlara da yansıyor. 2017 yılında yayınlanan Party Panic şu sıralar peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor.
Everglow Interactive Inc tarafından geliştirilen ve 2017 yılında yayınlanan Party Panic geniş kitlelere yayılmaya devam ediyor. Basit içerikleri ile oyunculara keyifli zaman geçirten yapım her kesimden oyuncuya ulaşmaya devam ediyor. Hem ülkemizde hem de dünyada yeni oyunculara ulaşmaya devam eden yapım başarılı grafikler çiziyor.
Party Panic Özellikleri
- 30’dan fazla mini oyun,
- Türkçe dahil 12 farklı dil seçeneği,
- Rengarenk bir dünya,
- Zengin içerik,
- Basit oynanış,
- Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,
Tek oyunculu ve çok oyunculu pek çok modu bünyesinde bulunduran Party Panic cazip fiyat etiketi ile deli gibi satmaya başladı. Türkçe dahil olmak üzere 12 farklı dil desteğini bünyesinde bulunduran yapım, oyunculara 30’dan fazla farklı mini oyun sunuyor. Rengarenk içerikleri sayesinde çabucak geniş kitlelere ulaşan yapım, sık sık indirime girerek de oyuncuların yüzünü güldürüyor. 2017 yılından bu zamana kadar Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çoğunlukla olumlu’ olarak değerlendirilen yapım beğenileri de kazanıyor. Oyuncular yapım içerisinde dilerlerse tek başlarına dilerlerse de bölünmüş ekranda 4 oyuncuya kadar destek veren yapım, bu eğlenceye oyuncuların arkadaşlarını da davet etme fırsatı sunuyor. Oldukça basit grafik açılarına ek olarak komik ses efektlerini de bünyesinde bulunduran yapım, keyifli ve bir o kadar da eğlenceli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Party Panic İndir
Windows, Mac ve Linux için Steam üzerinde lansmana çıkan başarılı oyun, cazip fiyat etiketi ile yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor. Oyun 2017 yılından bu yana satışlarını artırıyor.