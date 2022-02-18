Party Panic, Windows bilgisayarlarda 30’dan fazla mini oyunu oynamanıza imkan verecek.

Doğukan Çağlakpınar - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Everglow Interactive Inc tarafından geliştirilen ve bilgisayar platformu kullanıcılarına uygun bir fiyat etiketi ile sunulan Party Panic, peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Steam üzerinde satışlarını yine artırmaya devam eden başarılı oyun, eğlence yüklü yapısı ile her kesimden oyuncunun yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Tek oyunculu ve çok oyunculu çeşitli modları bünyesinde bulunduran Party Panic, Türkçe dahil olmak üzere 12 farklı dil desteğine sahip. Bünyesinde mini oyunlara da yer veren başarılı yapım, çarpıcı grafiklerinin yanı sıra rengarenk bir yapıyı karşımıza çıkarıyor. Aksiyondan ziyade eğlenceli yapısı ile her kesimden oyuncuya ulaşmayı başaran yapım satışlarını artırıyor. Farklı türde karakterlerin de yer aldığı yapım, belirli bir yaş kitlesine hitap ediyor gibi görünüyor. Aksiyondan uzak ve tamamen eğlenceye yönelik geliştirilen yapım, zengin içeriği sayesinde oyuncularının yüzünü güldürmeyi başardı.

Party Panic Özellikleri

Türkçe dil desteği,

Benzersiz oyunlar,

Keyifli bir yapı,

Eğlenceli ses efektleri,

Tek ve çok oyunculu modlar,

Party Panic içerisinde oyuncular dilerlerse tek oyunculu dilerlerse de dört oyuncuya kadar bölünmüş ekranda oyun oynayabilirler. Oyuncular 4 oyunculu modda akradaşları ile online olarak eğlence yüklü dakikalar yaşayabilecekler. 30’dan fazla mini oyunu da bünyesinde bulunduran eğlenceli yapım, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemiz oyuncularına da kucağını açıyor.

2017’nin Ağustos ayında görücüye çıkan başarılı basit eğlence oyunu, günümüzde Steam üzerinde ‘çoğunlukla olumlu’ olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir güncelleme almayan yapım satışlarını artırmaya başladı. Günümüze kadar tatmin edici bir başarı elde eden yapım, geniş kitlelere yayılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Party Panic İndir

Windows, Mac ve Linux üzerinde oynanabilen Party Panic, Steam üzerinden satın alınıp indirilebiliyor. Oldukça cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun, beğenileri toplamaya da devam ediyor.