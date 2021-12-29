PC Creator APK Android oyununda bilgisayar toplama işini alıyorsunuz. PC toplama simülatörü oynaması ücretsiz!

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PC Creator APK, PC yapma oyunu olarak geçse de bilgisayar toplamaktan fazlasını yaptığınız bir simülasyon oyunu. Sıfırdan bir bilgisayar toplama, işletim sistemi kurma, bilgisayarı güncelleme, program ve oyun yükleme gibi müşterilerin farklı isteklerini yerine getirdiğiniz harika bir oyun simülatörü. PC toplama oyunu PC Creator’ı APK veya Google Play’den Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. PC toplama simülatörü, bilgisayar toplama simülasyonu oyunu, gerçekle birebir olmasıyla dikkat çekiyor.

PC Toplama Simülatörü

PC Creator denildiğinde akla ilk bilgisayar toplama geldiğinden oyunun PC toplama bölümünden başlayalım. Bu oyunda hayallerinizdeki bilgisayarı toplayabilirsiniz. Anakart, işlemci, bellek, ekran kartı ve diğer parçaları mağazadan seçip satın alabilirsiniz. Parçaları toplamakla işiniz bitmiyor; sonrasında işletim sistemini, gerekli sürücüleri, sık kullanılan programları, oyunları yüklemeniz de gerekiyor. Oyunda her zevke ve ihtiyaca göre anakart, işlemci, ekran kartı, RAM, güç kaynağı var. PC’ye overclock yapma şansına bile sahipsiniz. Gerçekteki gibi donanım çakışması olabiliyor, parçaları alırken dikkatli seçmenizde fayda var.

Müşterilerin isteklerini yerine getirdiğinizde deneyim puanı ve para kazanıyorsunuz. Bu parayla ne yapacağınız size kalmış; teknik servis merkezi açmak için yeni bir yer satın alabilir veya donanımları daha güçlü ve modern bir hale getirebilirsiniz.

PC Creator oyununda tüm işletim sistemlerini (Windows, macOS, Linux) yükleyebiliyorsunuz. Gerçekçi tasarım işletim sistemini nasıl kuracağınızı öğrenmek için iyi bir fırsat.

Oyunun en güzel yanı yerleşik PC simülatörüne sahip olması. Çeşitli programları ve oyunları yükleme ve test etme şansına sahipsiniz. Zamanının en iyi bilgisayar oyunlarını Android telefonda oynayabilirsiniz.