PES 2016 gerçekçi bir futbol simülasyonudur

Can Erdil Şentürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NOT: PES 2016 yayından kaldırılmıştır. Oyunun daha yeni sürümleri olan PES 2017 ve PES 2018'e göz atabilirsiniz:

https://oyun.tamindir.com/pes-2017-trial-edition/

https://oyun.tamindir.com/pes-2018/

PES 2016 eğer futbol meraklısıysanız ve gerçekçi bir futbol oyunu oynamak isterseniz tercih edebileceğiniz en kaliteli futbol oyunlarından biridir. Dönemin en önemli futbol oyunlarından bir tanesi olan yapım gerçekçi grafikleri ile FIFA serisini geride bırakmıştı. Milyonlarca adet satan ve günümüze kadar gelen başarılı oyun, yayından kaldırılmış olmasına rağmen çeşitli forum ve torrent sitelerinde indirilmeye devam ediliyor.

PES 2016 Özellikleri

Gerçekçi grafikler,

Sürükleyici yapım,

Gerçekçi maç atmosferi,

Heyecan verici bir anlatış,

Gerçek oyuncular

Hem oynanış, hem de görsellik açısından üst kalite bir futbol oyunu olan PES 2016'da serinin önceki oyunlarına göre oyuncuları önemli yenilikler bekliyor. PES 2016 indir butonuna basarak bu yenilikleri kendiniz de test edebilirsiniz. PES 2016'da oynanış açısından dikkati çeken en büyük yenilik geliştirilen "Collision System" özelliği. Bu özellik temel olarak oyuncuların diğer oyuncularla karşılaşmalarında ve çarpışmalarda nasıl bir fiziksel tepki vermesi gerektiğini belirliyor. Yönettiğiniz oyuncunun çarpışma açısı, pozisyonu ve hızı hesaplanarak çok daha doğal tepkiler ve düşüşler gerçekleşiyor. PES 2016'da bu özellik iyice rötuşlanmış halde ve bu sayede çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşanabiliyor.

PES 2016'da hava toplarında da gelişmeler mevcut. Artık hava topları için rakip takım oyuncularıyla pozisyon yakalamak mücadele edebileceksiniz. Bu sayede maçlar daha çekişmeli hale geliyor. 1'e 1 karşılaşmalarda da yeni hareket ve çalım seçenekleri, iyileştirilmiş tepki süreleri yenilikler arasında. Bu yeniliklerden faydalanarak savunmadaki takip oyuncunun dengesini kaybetmesini sağlayabileceğiz ve sıkışık durumlarda kendimize bir çıkış yolu yaratabileceğiz. Defanstayken doğru zamanda yapacağımız hareketler de topu güvene almamıza yardımcı olacak.

PES 2016'da takım oyununda da gleişmeler mevcut. Geliştirilmiş oyuncu yapay zekası ile 2'li ve 3'lü oyunlarda takım arkadaşlarımız otomatik olarak pas alabilecekleri müsait alanlara koşacaklar. Bu sayede oyuncular manuel olarak destek istemekten kurtulacaklar.

PES 2016 görsel açıdan da tatmin edici bir kalite sunacak. Oyuncuların ciltleri ve yansımalar PES 2016'da daha önceki oyunlara göre biraz daha iyi görünüyor. Geliştirilmiş kaleci yapay zekası, kontrol edilebilir gol sevinçleri PES 2016'nın diğer yenilikleri arasında.

PES 2016 sistem gereksinimleri şu şekilde:

Windows 7 Service Pack 1

Intel Core 2 Duo 1.8 Ghz yahut AMD Athlon II X2 240 ve dengi işlemciler

1 GB RAM

Nvidia GeForce 7800, ATI Radeon X1300 veya Intel HD Graphics 2000 ekran kartı

DirectX 9.0c destekleyen 512 MB ekran kartı

8 GB sabit disk alanı

PES 2016 indiren arkadaşların değerli yorumlarını da bekliyoruz. Eğer PES serisi hayranı iseniz serinin yeni oyunları olan PES 2017 ve PES 2018 oyunlarını da mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Günümüzün en gerçekçi futbol deneyimlerinden bir tanesini sunan PES serisi her yıl birbirinden farklı sürümler ile milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.