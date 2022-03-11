PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018), PC'de oynayabileceğiniz sağlam futbol oyunları arasında.

Can Erdil Şentürk - 57 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Not: PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018) demo ve full sürümü artık Steam üzerinden indirilememektedir. "Yayıncının talebi doğrultusunda PRO EVOLUTION SOCCER 2018 artık Steam mağazasında ve aramalarda gösterilmeyecek." notuyla kaldırılmıştır. PES 2021 PC ve PES 2021 Mobile indirip oynayabilirsiniz.

PES 2018, ya da diğer adıyla Pro Evolution Soccer 2018 yıllardır oyun konsollarımızda ve bilgisayarlarımızda oynadığımız, Japonya'da Winning Eleven olarak bilinen ünlü futbol oyunu serisinin son oyunu. PES 2018, Eylül 2017'de PC platformuna çıkış yapmasına rağmen hala en çok oynanan, aranan futbol oyunları arasında.

PES 2018 İndir

FIFA serisi gibi gerçekçiliğin ön planda olduğu, "futbol simülasyonu" olarak tanımlanabilecek bir futbol oyunu olan PES 2018 gerçek oyuncular, lisanslı takımlar ve dünya yıldızlarına yer veriyor. Oyuncular PES 2018'de kendirüya futbol takımlarını oluşturabiliyor, bu takımla şampiyonalara ve turnuvalara katılarak kupa peşinde koşabiliyor. Dilerseniz oyunu tek başınıza oynayarak kariyerinizde ilerlemeye çalışabiliyor, dilerseniz de online maçlar yaparak diğer oyunculara karşı şansınızı deneyebiliyorsunuz.

PES 2018'in dikkat çeken en büyük yeniliği artık online eşli oyunun desteklenmesi. Bu modda arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla eşleşerek birlikte maçlara çıkabiliyorsunuz. Bunun yanında oyundaki top sürme ve top kontrol mekanikleri yenileniyor, yeni hareket setleri oyuna ekleniyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı oyun da birbirinden farklı modlar da yer alıyor. Oyuncular bu modlarda farklı içeriklerin yanı sıra farklı hazlar da alacaklar. Sürükleyici bir oynanışa sahip olan oyun, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

PES 2018, serinin önceki oyunlarındaki myClub modunu koruyor ve yeni oyun modlarını da içeriyor.

PES 2018 ile gelen yenilikler arasında;

Birinci sınıf oynanış: Stratejik dripling, RealTouch+ ve yeni setler bu eşsiz oyunu bir üst seviyeye taşır.

Sunum tamiri: Yeni menü ve gerçek oyuncu resimleri

PES lig entegrasyonu: myClub da dahil olmak üzere yeni modlarla PES Lig'te mücadele edin.

Online Co-op: Birlikte oynamak için yeni bir mod

PES 2018 bilgisayarda oynamak için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri: Windows 7 SP1/8.1/10 64-bit işletim sistemi, Intel Core i5-3540 3.10GHz / AMD FX 4100 3.60GHz işlemci, 8GB RAM, NVIDIA GTX 650 / AMD Radeon HD 7750 ekran kartı, DirectX sürüm 11, 30GB kullanılabilir alan.

Önerilen sistem gereksinimleri: Windows 7 SP1/8.1/10 64-bit işletim sistemi, Intel Core i7-3770 3.40GHz / AMD FX 4170 4.20GHz işlemci, NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7950 ekran kartı, DirectX sürüm 11, 30GB kullanılabilir alan.