PES 2018
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 159,377
- Üretici Konami
-
PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018), PC'de oynayabileceğiniz sağlam futbol oyunları arasında.
Not: PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018) demo ve full sürümü artık Steam üzerinden indirilememektedir. "Yayıncının talebi doğrultusunda PRO EVOLUTION SOCCER 2018 artık Steam mağazasında ve aramalarda gösterilmeyecek." notuyla kaldırılmıştır. PES 2021 PC ve PES 2021 Mobile indirip oynayabilirsiniz.
PES 2018, ya da diğer adıyla Pro Evolution Soccer 2018 yıllardır oyun konsollarımızda ve bilgisayarlarımızda oynadığımız, Japonya'da Winning Eleven olarak bilinen ünlü futbol oyunu serisinin son oyunu. PES 2018, Eylül 2017'de PC platformuna çıkış yapmasına rağmen hala en çok oynanan, aranan futbol oyunları arasında.
PES 2018 İndir
FIFA serisi gibi gerçekçiliğin ön planda olduğu, "futbol simülasyonu" olarak tanımlanabilecek bir futbol oyunu olan PES 2018 gerçek oyuncular, lisanslı takımlar ve dünya yıldızlarına yer veriyor. Oyuncular PES 2018'de kendirüya futbol takımlarını oluşturabiliyor, bu takımla şampiyonalara ve turnuvalara katılarak kupa peşinde koşabiliyor. Dilerseniz oyunu tek başınıza oynayarak kariyerinizde ilerlemeye çalışabiliyor, dilerseniz de online maçlar yaparak diğer oyunculara karşı şansınızı deneyebiliyorsunuz.
PES 2018'in dikkat çeken en büyük yeniliği artık online eşli oyunun desteklenmesi. Bu modda arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla eşleşerek birlikte maçlara çıkabiliyorsunuz. Bunun yanında oyundaki top sürme ve top kontrol mekanikleri yenileniyor, yeni hareket setleri oyuna ekleniyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı oyun da birbirinden farklı modlar da yer alıyor. Oyuncular bu modlarda farklı içeriklerin yanı sıra farklı hazlar da alacaklar. Sürükleyici bir oynanışa sahip olan oyun, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
PES 2018, serinin önceki oyunlarındaki myClub modunu koruyor ve yeni oyun modlarını da içeriyor.
PES 2018 ile gelen yenilikler arasında;
- Birinci sınıf oynanış: Stratejik dripling, RealTouch+ ve yeni setler bu eşsiz oyunu bir üst seviyeye taşır.
- Sunum tamiri: Yeni menü ve gerçek oyuncu resimleri
- PES lig entegrasyonu: myClub da dahil olmak üzere yeni modlarla PES Lig'te mücadele edin.
- Online Co-op: Birlikte oynamak için yeni bir mod
PES 2018 bilgisayarda oynamak için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum sistem gereksinimleri: Windows 7 SP1/8.1/10 64-bit işletim sistemi, Intel Core i5-3540 3.10GHz / AMD FX 4100 3.60GHz işlemci, 8GB RAM, NVIDIA GTX 650 / AMD Radeon HD 7750 ekran kartı, DirectX sürüm 11, 30GB kullanılabilir alan.
Önerilen sistem gereksinimleri: Windows 7 SP1/8.1/10 64-bit işletim sistemi, Intel Core i7-3770 3.40GHz / AMD FX 4170 4.20GHz işlemci, NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7950 ekran kartı, DirectX sürüm 11, 30GB kullanılabilir alan.
PES 18 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,778
- Üretici Konami
-
PES 18 APK - Pro Evolution Soccer 2018 APK, Konami'nin ücretsiz oynanabilir futbol oyunu.
PES 18 APK, Konami’nin popüler futbol oyununun mobil sürümü. Android telefonunuza ücretsiz indirip arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz kaliteli bir futbol oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Türk takımlarının yer aldığı yeni PES oyununda 2017 - 2018 sezonunu açın.
EA Sports’un efsane futbol oyunu FIFA’nın karşısında duran tek isim olan PES uzun adıyla PRO EVOLUTION SOCCER, 2018 sezonunda tamamen yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman arkadaşlarınızla beraber mücadele etme fırsatı sunan yeni Arkadaş özelliği, yakınınızdaki arkadaşlarınızla oynamak istediğinizde seçebileceğiniz Yerel Maçlar ve Yerel Ligler, David Beckham ile birlikte Ultimate Team yolculuğu gibi pek çok yeni mod eklenmiş.
Kontrol sisteminin de elden geçirildiği yeni PES 2018 futbol oyununda oyuncu hareketleri daha doğal, paslar yerini buluyor ve kafamızdaki taktiği uygulayabiliyoruz. Grafik tarafında da elbette iyileştirmeler yapılmış ancak FIFA kalitesinde olduğunu söyleyemeyeceğim.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların lisanslı olarak yer aldığı PRO EVOLUTION SOCCER 2018, aktif internet bağlantısı gerektiriyor. Ne yazık ki oyunun Türkçe dil desteği ve offline (internetsiz) oynama seçeneği yok.
PES 18 APK
Pro Evolution Soccer 2018 kısa adıyla PES 18 APK veya Google Play Store'dan artık indirilememektedir. PES mobile oyunu her sezon Konami tarafından güncelleme olarak çıkarılmaktadır. eFootball PES 2021 Android telefonunuza ücretsiz olarak Google Play mağazasından indirip oynayabilirsiniz.
PES 2018 Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,308
- DOSYA BOYUTU 1679.36 MB
- Üretici Konami
-
PES 2018'i telefonuna indir, yeni sezonda arkadaşlarınla mücadeleye başla.
PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER, Konami tarafından geliştirilen futbol oyunu ve mobil platformda da indirilebilir durumda. iPhone ve iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray unutulmamış) lisanslı olarak yer aldığı futbol oyununda Arkadaş, Yere Lig ve Maçlar, D.Beckham’lı Ultimate Team gibi pek çok yeni modun yanı sıra oynanış ve grafik tarafında yapılan iyileştirmeler göze çarpıyor.
Konami’nin popüler futbol oyunu PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018), mobilde de oldukça başarılı. Hem grafiksel hem de oynanış yönünden FIFA kadar kaliteli bir futbol oyunu karşımızda. Bir oyun için ayıracak yaklaşık 2 GB boş alanınız varsa kesinlikle indirmenizi öneririm. Türkçe dil desteği sunmaması, offline (internetsiz) oynamaya izin vermemesi dışında pek bir eksiği yok. Oyuna geçecek olursam; 2017 - 2018 sezonunu açtığımız yeni PES 2018 futbol oyununda ister kendi kurduğumuz oyunda arkadaşlarımızla mücadele ediyor, istersek yanımızdaki kişiyle hemen maça başlayabiliyor, istersek efsane takımımızı kurup mücadele ediyoruz. Beceri gerektiren mini oyunlar PES 2018’de karşımıza çıkmıyor.
Yenilikçi kontrol sistemiyle herkesi kendisine çeken futbol oyununda oyuncu hareketlerinin doğallığı, yerini bulan paslar, derinlemesine taktik gibi oyuncular olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan da bahsetmek gerek. PES 2018, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan gerçeğe yakın (mobilde ne kadar olabilirse) mükemmel bir futbol oyunu olmuş. Ücretsiz olması açısından bir denemeyi hak ediyor.