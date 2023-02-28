PGT GFX, Launcher & Optimizer APK, mobil oyunlara özel sunulmuş yardımcı bir GFX programıdır.

Yusuf Ekrem - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

PGT APK ile akıllı telefonlarda oyun oynarken ortaya çıkabilen FPS sorununu çözmek mümkün. FPS ve kasma sorunu yaşanılan Android cihazlarda telefonun tüm gücünün oyuna aktarılması gerekebilir. Böyle durumlarda PGT GFX, Launcher & Optimizer APK gibi yardımcı uygulamalar oyunun sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. FPS’i cihaza uygun şekilde optimize ederek oyun performansını maksimuma çıkaran uygulama, Android işletim sisteminin sadık dostudur.

PGT APK İndir

Android işletim sisteminde oyunu etkileyen en önemli etken arkada çalışmakta olan uygulamalardır. PGT APK oyun hızını artırabilmek için arkada çalışan ve gözükmeyen uygulamaları devre dışı bırakır. Bunun için RAM’i hızlandırmak gerekir. Arka bellekte temizlenen uygulamalar sayesinde RAM performansı tamamıyla oyuna aktarılmış olur.

PGT GFX, Launcher & Optimizer akıcı bir oyun deneyimi için grafikleri özelleştirme imkanı sunar. Uygulama tercihe göre FPS optimizasyonu yapabilir. Kullanıcılar PGT APK üzerinden FPS ayarlarını ister kendileri isterlerse uygulamaya bırakabilirler.

PGT GFX, Launcher & Optimizer Özellikleri