Phantom APK, kapsamlı özelliklere sahip olan bir mobil kripto cüzdan uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Phantom APK, kullanıcıların kripto varlıklarını güvenli bir şekilde saklamalarını ve transfer etmelerini sağlayan gözetimsiz bir kripto cüzdanıdır. Phantom - Kripto Cüzdan uygulaması, başlangıçta yalnızca Solana ağına özel olarak tasarlanmıştır. Lakin zamanla Ethereum, Polygon, Bitcoin, Base ve Sui gibi diğer blok zincirlerini de desteklemeye başlamıştır.

Solana, Ethereum, Bitcoin, Polygon, Base ve Sui gibi popüler blok zincirlerini desteklemektedir. Böylece kullanıcılar, farklı ağlardaki varlıklarını tek bir cüzdanda yönetebilirler.

Hem mobil uygulama hem de tarayıcı uzantısı olarak sunulan Phantom, sade ve anlaşılır tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. İki türü de birbirilye aynı olan bu uygulmaada, kripto parlarınızı koruyabilir ve uzun süre saklayabilirsiniz.

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Tüm bunların yanı sıra kullanıcılar, cüzdan üzerinden NFT'lerini görüntüleyebilir, alım-satım işlemleri gerçekleştirebilir ve çeşitli DeFi protokollerine erişebilirler. Farklı özellliklere ev sahiplipi yapan Phantom APK, uygulama içi token takası imkanı sumaktadır. Böylece farklı platformlara ihtiyaç duymadan varlıklarınızı takas edebilirsiniz.

Bu cüzdan, kullanıcıların özel anahtarlarını yerel olarak saklar ve Ledger gibi donanım cüzdanlarıyla entegrasyon sağlar. Ledger dediğimiz bu cihazlar, dijital kripto cüzdanlarının fiziki versiyonudur diyebiliriz.

Phantom cüzdanını kullanmaya başlamak oldukça basittir. Birkaç adımda yeni bir cüzdan oluşturabilir veya mevcut cüzdanlarını içe aktarabilirsiniz. Kurulum sırasında oluşturulan 12-24 kelimelik kurtarma ifadesi, cüzdanın güvenliği açısından kritik öneme sahiptir ve güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Siz de Phantom APK indirin ve kripto parlaarınızı dijital cüzdan tutarak uzun vadeli yatırım yapın!