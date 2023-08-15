Yüzlerce efekt ve ayarlamalara sahip olan Photo Editor - Filters Pro'yu indirerek, fotoğraflarınıza daha iyi bir görünüm verebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fotoğraflarınızı isteğinize göre düzenleyebildiğiniz Photo Editor - Filters Pro, fotoğraflarınızın üstünde hassas dokunuşlar yapmanıza ve daha güzel hale getirmenize imkan tanıyor. Renkleri ve filtreleri ile birlikte neredeyse her şeyi yapabiliyorsunuz. Bunların arasında resimlerinizi daha vurgulu hale getirme, eski fotoğraflarınızı dönüştürme, fotoğraf önizleme, ve ayrı olarak daha birçok özellik bulunuyor.

Filtre tarafına bakacak olursak; içerisinde yüzlerce seçenek ve ayarlanabilir birçok özellik bulunduruyor. Havalı vintage içerikler, retro tarzı efektler, renkler ve sanatsal dokunuş yapabileceğiniz bir sürü filtre bulunuyor.

Photo Editor - Filters Pro İndir

Android için verimli bir fotoğraf süzenleme uygulaması olan Photo Editor - Filters Pro'yu indirip, fotoğraflarınızın havasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca bu uygulama, fotoğraflarınızı düzenlemek haricinde yeni fotoğraflar önizlemenize de olanak tanıyor. Fotoğraflarınızı daha çekmeden önizleme yapabileceğiniz Photo Editor, efektler konusunda bilgi sahibi olup işinizi kolaylaştırıyor.

Tek dokunuş ile yapabileceğiniz pozlama ayarları, renk ayarları ve glitch efektleri ile birlikte, kullanıcıya daha fazla seçenek sunuyor. Uygulama kullanımı açısından da basit bir yapıya sahip olan Photo Editor - Filters Pro, siz kullanıcıları yormadan kolayca fotoğraflarınızı düzenliyor.

Photo Editor - Filters Pro Özellikleri