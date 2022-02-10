Pixel Art APK Android boyama oyunlarından. Binlerce ücretsiz resim içeren sayı boyama oyunu, stres atmak ve rahatlamak için birebir.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pixel Art APK, ücretsiz sayı boyama oyunu ve stres atmak için harika bir Android uygulaması. Çocukken yaptığımız birçok aktiviteden biri olan boyamayı uygulama aracılığıyla tekrar deneyimlememizi sağlayan Pixel Art Color by Number, sayılarla boyama oyunu ve oldukça popüler. Easybrain tarafından geliştirilen oyunda bir resmi doğru renklerle doldurmaya çalışıyorsunuz.

Pixel Art APK İndir

Boyama oyunlarından Pixel Art, binlerce ücretsiz 2 boyutlu ve 3 boyutlu resim içeriyor. Hazır resimleri boyayabildiğiniz gibi kendi piksel resminizi de oluşturabiliyorsunuz. Numaraya göre boyayarak ilerliyorsunuz, netice tabii ki sanat eseri! Oyun uzmanları tasarlanan ve dünya çapında oyuncular tarafından sevilen Pixel Art boyama oyunlarının stresi azalttığını ve rahatlattığını söylemek mümkün. Sayılara göre boyama oyunu harika bir meditasyon!

Pixel Art nasıl yapılır? Oynaması nispeten kolay ve eğlenceli bir oyun. Resmi tamamlamak için her sayıyı doğru renkte renklendirmeniz gerekiyor. Hangi resmi doldurmak istediğinizi seçerek başlıyorsunuz. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı resim var. Birini seçtikten sonra resmi doldurmanızı sağlayan ekranın altında birkaç renk göreceksiniz. Her renk numaralandırılmış ve içinde sayıların olduğu küçük kareleri görmek için resmi yakınlaştırmanız gerekiyor.

Küçük kutuları uygun numaralı renkleri kullanarak boyamanız gerekiyor. Bazı araçlar sayıları hızlı bir şekilde doldurmanıza yardımcı oluyor. Henüz renklendirmediğiniz sayıları bulmanıza yardımcı olacak bir araç ta var ancak bu da sınırlı, dikkatli kullanmak gerekiyor. Amaç tüm resmi renklendirmek. Rengin onay işareti alması boyamanızın bittiği anlamına geliyor.

Pixel Art APK Oyun Özellikleri

Kolay sayı boyama oyunu

15.000’den fazla resim arasında seçim yapın.

Sayıyla boyanan resimlere her gün yenisi ekleniyor.

Sezonluk etkinliklerde benzersiz resimleri boyayın.

Pixel Art Camera ile kendi fotoğraflarınızı pikselleştirin.

3 boyutlu boyama oyunları

Hızlandırılmış videoları tek dokunuşla paylaşın.

Detaylı resimleri bitirmenize yardımcı olması için boyama güçlendiricilerini kullanın.

Resimlere göz atın, ardından renkli sayılara basitçe dokunun ve resmi boyamaya başlayın. Her zaman hangi renge boyayacağınızı, hangi rengi kullanmanız gerektiğini bileceksiniz. Mandalalar, çiçekler, sevimli unicorn ve daha nicesini renklendireceksiniz. Boyama sayfaları kolaydan başlar, çok ayrıntı içeren zora doğru gider ve zevkinize, ruh halinize uygun birini mutlaka bulursunuz.

Her gün yeni bir boyanacak resim sizi bekliyor. Renklendirilecek ücretsiz resimler asla tükenmiyor. Özel aylarda, günlerde düzenlenen boyama etkinliklerine kesinlikle katılın, hem eşsiz resimleri boyama şansı buluyor hem de benzersiz bonuslar kazanıyorsunuz.

Kendi resminiz piksel piksel nasıl görünürdü? Kamerayı açıp fotoğrafınızı çekin ve sayıyla boyanacak resimler arasına alın. Özellikle sevdiklerinizin resmini boyamak çok eğlenceli.

3 boyutlu boyama oyununda renksiz resimleri sanat eserine nasıl dönüştürdüğünüzü göstermek için hızlandırılmış video yapın ve paylaşın. Resmi bir an önce tamamlamak mı istiyorsunuz? Color Splash aracını kullanarak hızlıca alanları renkle doldurabilir veya Magic Wand aracıyla aynı renkte boyanması gereken yerleri hızlıca boyayabilirsiniz.

Bu ücretsiz boyama oyunu, rahatlamak ve gevşemek için harika bir yol. Neleri renklendireceğinizi, nasıl renklendireceğinizi, ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğinizi siz seçersiniz. Kendinizi stresli hissettiğinizde sadece telefonu elinize alın ve boyama oyunuyla stresinizi attığınızı hissedeceksiniz.