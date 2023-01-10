Pixel Car Racer APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve ücretsiz bir yarış oyunudur.

Görkem Gülen - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pixel Car Racer, oyuncuları piksel grafik tarzıyla kendisine çekmeyi başarırken oynayışındaki detay seviyesi ve yüksek eğlence dozu ile de memnun ediyor.

Pixel Car Racer APK İndir

Pixel Car Racer APK, grafik apısı ile muadillerinden keskin bir şekilde ayrılmayı başarıyor. Aslında oyunun tam olarak bir muadili olduğunu söylemek pek mümkün değil. Diğer yarış oyunlarında gerçekçi grafik motorları kullanılarak oyunun göze hoş gelip dikkat çekmesi amaçlanırken Pixel Car Racer kendi yolundan gitmeyi tercih etmiş durumda. Oyun, kullandığı 8 bit grafik tarzı ile türünün tek örneği konumunda.

Oyun bizlere 4 farklı oyun modu sunuyor. Bunlardan ilki olan 'Drag' modunda yapay zeka rakimize karşı çeyrek, yarım ve tam mil yarışları yer alıyor. İkinci mod olan 'Street' kendi içinde üçe bölünüyor. CTF modu yapay zekaya karşı oynadığımız bir bayrak ele geçirme mücadelesiyken Seyir modunda hiçbir mücadeleye girmeden dertsiz tasasız dolaşabiliyoruz ve son mod olan Touge'da ise yapay zeka rakibimize karşı 1v1 mücadelenin içine girerek aramıza olabildiğince fazla mesafe koymaya çalışıyoruz. Bu iki ana modun haricinde oyunun hikayesini de deneyimleyebileceğimiz 'Story' modu da diğer bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Pixel Car Racer APK son sürüm, oyunculara fazlasıyla çeşitlilik sunuyor. Oyunda 100'den fazla araç yer alırken Japonya, Avrupa ve Amerika tarzı 1000'den fazla araba parçası da bulunuyor. Böylece eski araçlarımızı satıp yeni araçlar alabiliyor ve araçlarımızın görünümlerini detaylı bir şekilde değiştirip eklediğimiz yeni parçalar ile gücünü arttırabiliyoruz.

Oyun her ne kadar 8 bit grafik tarzına sahip olsa da konu oynanış olduğunda gerçekçi olmaya çalışıyor. Basit oynamak isteyen oyuncular için 'Tam Otomatik' şansıman modu sunulurken oyun deneyimini güçlendirmek ve zorlaştırmak için gerçekçi 'Manuel' ve 'Ultra Sert Manuel' (debriyajlı) şanzıman modları da bizlere sunuluyor.

Hem grafikleriyle hem de oynanışıyla fark yaratan Pixel Car Racer APK'yı ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.