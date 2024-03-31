On yıllık nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan Pixel Gun 3D, şimdi Windows platformunda yerini alıyor. Siz de Pixel Gun 3D: PC Edition indirin ve keyifli savaşlara imza atın!

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz Pixel Gun 3D: PC Edition, renki grafiklerle donatılmış bir FPS nişancı oyunudur. Oyun içerisinde arkadaşlarınızla savaşabilir ve 1500'den fazla eşsiz silahı deneyimleyebilirsiniz. Onlarca oyun modunda oynayın, haritaların kilidini açın ve silahları toplayın.

Nişancı, tüfek, tabanca, özel ve ağır silahlar dahil olmak üzere 6 kategoride bini aşkın silahı içerisinde barındırıyor. Bu silahları sadece açmakla yetinmiyor, aynı zamanda geliştirmeniz de gerekiyordur.

Eğer silahlarınızı ayarladıysanız, artık sıra zırhlara geldi diyebiliriz. Eşsiz donatıda oluşturulan düzinelerce zırh arasından birini seçerek, yükseltebilir ve daha dayanıklı olabilirsiniz. Basit grafiklerde FPS deneyimi yaşayın ve düşmanlarla savaşın.

Pixel Gun 3D: PC Edition İndir

Eşli oyunlara katılarak arkadaşlarınızla birlikte diğer oyunculara karşı oynayabilirsiniz. İsterseniz normal oyunlar aratarak, isterseniz de klan savaşları yaparak savaşabilirsiniz. Tabii bunun için önce bir klana katılmanız gerekmektedir.

Karakterleri, silahlar ve görünümler gibi daha fazlasını içerisinde barındıran Pixel Gun 3D: PC Edition'ı indirerek, siz de on yıllık geçmişi olan bir nişancı oyununu deneyimleyebilirsiniz. Blok dünyasına dalın, silahlarınızı seçin ve düşmanlarınıza karşı savaşın!

Pixel Gun 3D: PC Edition Sistem Gereksinimleri