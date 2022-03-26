Yeni ve tamamen Türkçeleştirilmiş online savaş ve nişan oyunu. Aksiyonu yüksek, heyacanlı ve online olarak multiplayer olarak internet üzerinden oynanabilecek güzel bir oyun.

Sezer Yılmaz - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar oyunlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. MMO oyunları her geçen gün yepyeni oyuncuları bünyesine katmaya devam ederken aldıkları güncellemeler ile de yeni içeriklere kavuşuyorlar. Oyuncular yepyeni içerikleri aksiyon dolu bir dünyada deneyimleme fırsatı bulurken rekabette en üst seviyeye çıkıyor. Başarılı bir gidişata sahip olan Point Blank, sürükleyici yapısı ile milyonlarca gerçek oyuncuyu bünyesidne bulunduruyor.

Point Blank Özellikleri

Türkçe dil desteği,

Düzenli güncellemeler,

Kaliteli grafikler,

Başarılı ses efektleri,

Milyonlarca gerçek oyuncu,

Rekabet dolu bir atmosfer,

Farklı haritalar,

Farklı silah modelleri,

Online olarak oynanabilecek yepyeni bir MMO FPS oyunu. Oyunu yükledikten sonra sonra üye olmanız gerekiyor.

Oyun dünyadaki çeşitli ülkelerde belli bir başarı elde ettikten sonra Nfinity Games aracılığıyla tamamen Türkçeleştirilmiş olarak ülkemize getirlmiştir. FPS sevenlerin uzun zamandır beklediği oyun gerçekçi oyun görüntüsü, oyun sesleri ile dikkat çekmektedir. Point Blank menüleri, oyun sisteminin Türkçe olması ve oyun gerçekçiliği ile oyunu cazip hale getiriyor. Bu oyun Türkiye'ye gelen MMOFPS oyunlar arasında en iyi olmayı hedefliyor.

Facebook ve Twitter sayfalarında kullanıcılarına önceden bilgi vermeden ödüller dağıtmayı planlayan Point Blank bu sayede kullanıcılarını sürekli çevrimiçi tutmayı hedefliyor. Point Black oyunu Counter Stireke oyunundaki gibi ölüp yeniden doğma gibi sisteme sahip olsa da ses efektleri, görüntü atmosferi ile ortaya harika bir oyun çıkartıyor.

Dikkat! Windows işletim sistemi kullanan ve Service Pack 1 güncellemesini yapan kullanıcılarda bir takım sorunlar meydana gelmektedir. Windows güncellemesiyle beraber gelen oyun girememe sorunu üzerinde yetkililer çalışmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecektir. Bu zaman zarfında sorun yaşayan oyuncuların oyuna devam edebilmesi için Windows Service Pack 1 güncellemesini kaldırmalarını öneriyoruz.

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Point Blank İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Point Blank günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam ediliyor. Yıllardır düzenli olarak güncellemeler alan başarılı oyun, milyonları peşinden sürüklemeye devam ederke oyuncuların da yüzü gülüyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan oyun, resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.