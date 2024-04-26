Psikolojik korku manasını tam anlamıyla oyunculara yansıtan POOLS, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz yürüme simülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku oyunlarının yanı sıra psikolojik gerilim oyunları da her daim oyunculara korku dolu anlar yaşatmıştır. Yürüme simülatörü olarak karşımıza çıkan POOLS, tam anlamıyla içerisinde hiçbir şeyi barındırmayan ama oyuncuları fazlasıyla geren bir yapımdır. Oyunda sadece yürüyorsunuz ve yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz.

POOLS'taki en önemli şey etrafınıza bakmak ve sesleri dinlemek olacaktır. 10 ile 30 dakika süren ve 6 bölümden oluşan bu oyunda, sizi kovalayan veya aniden ekranda beliren bir yaratık yoktur. Geliştiriciler, oyundaki atmosferin oyuncuları etkileyeceğini düşünerek harika bir görsellik sunuyor.

Kaybolma korkusu ve dar yollar eşliğinde sona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunun herhangi bir kullanıcı arayüzü, fon müziği ve diyalogları yok. Sadece yürüyün. Gerçekten bulunduğunuz alandaymışçasına ayak ve ortam sesleri bulunuyor.

POOLS İndir

POOLS, hem ücretli hem de ücretsiz bir demo sürümüyle oyuncuların karşısına çıkıyor. Eğer isterseniz demo sürümünü indirerek oyunun az bir bölümünü deneyimleyebilirsiniz. Herhangi bir hikayeye bağlı kalmadan sadece ortamdaki atmosferi deneyimleyin ve kendinizi karakterin yerine koyun.

Oyunda ilerledikçe psikolojiniz bozulmaya ve odaları farklı görmeye başlarsınız. Bu da size yolunuzu kaybettirecek kötü durumlardandır, lakin oyuna ekstra gerilim dolu bir hava katar. Her yerin kendine özgü bir gizemi olduğu POOLS'u indirerek, siz de psikolojik korku deneyimi yaşayabilirsiniz.

POOLS Sistem Gereksinimleri