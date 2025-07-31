Posta Gazetesi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33
- DOSYA BOYUTU 8.5 MB
- Üretici Demirören Gazetecilik A.Ş.
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Türkiye ve dünya gündemindeki son gelişmeleri Posta Gazetesi uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Posta Gazetesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan güncel haberleri yakından takip edebilirsiniz.
Son dakika haberlerinden anında haberdar olabileceğiniz Posta Gazetesi uygulaması ile gündem, ekonomi, siyaset, magazin, spor, kültür-sanat, teknoloji ve daha birçok kategoride sunulan güncel haberleri inceleyebilirsiniz. Köşe yazarlarının güncel yazılarını okuyabileceğiniz Posta Gazetesi uygulamasında, haber okuma sayfalarında yazı boyutunu değiştirebiliyorsunuz.
Haberleri sesli dinleme imkanı sunan ve bu sayede araç kullanırken bile haberleri dinleyebileceğiniz Posta Gazetesi uygulamasında, haberleri anlık mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal medya hesaplarınızda paylaşabiliyorsunuz. Spor dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, burç yorumlarınızı ve astroloji bölümünü inceleyebileceğiniz Posta Gazetesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Yazı boyutu ayarlama
- Sesli haber dinleme
- Haberleri paylaşabilme
- Köşe yazarları
- Anlık bildirimler
Posta Gazetesi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9
- DOSYA BOYUTU 57.3 MB
- Üretici Demirören Gazetecilik A.Ş.
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Gündemdeki son dakika gelişmelerini Posta Gazetesi uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız, Posta Gazetesi uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Gündeme dair son dakika gelişmelerini sizlere sunan Posta Gazetesi uygulamasında spor, ekonomi, siyaset, magazin, teknoloji, gündem, dünya ve daha birçok kategoride sunulan yüzlerce haber sizleri bekliyor. Astroloji, burç yorumları gibi kategorilerde de pek çok içerik sunan Posta Gazetesi uygulamasında takip ettiğiniz köşe yazarlarının güncel yazılarını da okuyabiliyorsunuz.
Sayfalar arasında kolayca geçiş yapabileceğiniz Posta Gazetesi uygulaması, araç kullanırken ya da hareket halindeyken büyük kolaylık sağlayan sesli haber özelliğini de sizlere sunuyor. Haber sayfalarında yazı boyutunu ayarlayabilmenize de olanak tanıyan Posta Gazetesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.