Project Haven, yakın gelecekte geçen ve bir paralı asker birliğini komuta ettiğimiz sıra tabanlı RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Project Haven, takımınızla birlikte stratejinizi oluşturup, Dünya'nın son şehrinin sokaklarında savaştığınız bir taktiksel aksiyon oyunudur. Bir paralı asker birliğine komuta ettiğiniz Project Haven'da, çeşitli düşmanlarla kıyasıya bir mücadele veriyorsunuz.

Bir paralı asker birliği seçtikten sonra, bu birliği komuta etmek ve donatmak size bırakılmış olacak. Mürettebatınızın techizatından diğer ihtiyaçlarına kadar hepsini donatın ve oyunun hikayesini tek başınıza veya eşli olarak bitirin. Project Haven hakkında herhangi bir tarih verilmemiş olsa da, oyunun yapımcılarından gelen bilgiye göre Project Haven, 2023'te satışa sunulacak.

Project Haven İndir

Project Haven'ın geliştiricisi olan Foresight Games, oyunu 2019'da duyurmuştu. Üstünden yaklaşık 4 sene geçmesine rağmen, oyunun çıkış tarihi hala tam olarak belirlenmemiş durumda. Yakın gelecekte geçen Project Haven, Haven City sokaklarında geçen sıra tabanlı RPG oyunudur.

Oyuncuların Steel Dragons adındaki bir asker birliğini kontrol ettiği Project Haven'da, düşman çetelerine, rakiplere ve bazı hükümet güçlerine karşı savaş veriyorsunuz. Aynı zamanda oyun, rekabetçi çok oyunculu ve 4 oyuncuya kadar işbirliği yapabileceğiniz modlara sahip.

Project Haven manual nişan alma, yani bir sniper mekaniği de içeriyor. Aynı zamanda, kendinizi gizleyerek sinsi bir şekilde de çatışabiliyorsunuz. Oyunu bekleyenler için Henüz çıkış tarihi belli olmamakla birlikte, piyasaya sürüldüğü gibi Project Haven'ı indirin ve bu mücadeleye siz de ortak olun.

Project Haven Sistem Gereksinimleri