Quizys APK, test çözerek para kazanabileceğiniz bir Android bilgi yarışmasıdır.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hem soru çözüp hem de para kazanabileceğiniz Quizys APK, en iyi ücretsiz para kazanma uygulamaları arasında yer almaktadır. Çeşitli modlara sahip olan Quizys, her kullanıcının eğitimini ve genel bilgi becerisini test ediyor. Günlük soruları çözebilir, diğer kullanıcılarla yarışabilir veya arkadaşlarınızı davet ederek bilgi yarışmasında mücadele edebilirsiniz.

Quizys APK, hem genel kültür sorularını hem de matematik sorularını içerisinde barındırmaktadır. Oyuna girmeden önce istediğinizi seçin ve bilgi yarışmasında para kazanmaya başlayın.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her bir moda ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Diğer oyunların yanı sıra Günlük test modunda 10 soru alacak, bu soruları doğru yanıtlayarak para kazanacaksınız. Her soru çözdüğünüzde ve testi tamamladığınızda oyun içi para kazanacak ve bu paraları nakit karşılığı ile banka hesabınıza çekebileceksiniz.

Quizys APK İndir

Coğrafya, tarih, bilim, spor, film, ulusal bayrak ve daha onlarca kategoriden farklı sorularla karşılaşacaksınız. Boş zamanlarınızda ekstra para kazanmak için Quizys APK'yı indirin ve tüm rakiplerinizi yenerek, gerçek zamanlı olarak para kazanın.

Quizys Uygulaması Özellikleri